Almería, ciudad de la Cultura

Ciudades grandes y pequeñas están despertando al poder de la innovación para impulsar su crecimiento. Y creo que uno de los elementos que más contribuyen a la dinamización y modernización de las ciudades es el incremento y mejora de sus dotaciones culturales. En este sentido, la apuesta por la cultura es un factor de modernidad que no sólo enriquece el escenario urbano, sino que genera elementos de clara mejoría en el estilo de vida de las personas. Por ello creo que es una noticia excelente que el Ayuntamiento haya comenzado a dar los pasos necesarios para poner en marcha una de las iniciativas más interesantes de la Almería que viene, como es la construcción de la llamada "Ciudad de la Cultura". Como se ha informado recientemente, el Jurado del concurso de ideas para el diseño del proyecto de esta obra declaró, de forma unánime, como ganador del mismo la propuesta presentada bajo el nombre de 'El Palmeral' entre las 67 ideas presentadas al concurso. Un proyecto que se levantará junto al Auditorio Maestro Padilla y que aporta soluciones imaginativas a la propuesta municipal de remodelación de este espacio con la construcción de un edificio anexo que pueda albergar a la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) o la banda municipal, así como la adecuación y remodelación del entorno, dando forma a un proyecto cultural que enriquezca y mejore la ciudad. La idea fundamental es crear alrededor del edificio un parque con tres niveles vegetativos, en diversas alturas, lo que creará un microclima que protege el lugar de los vientos y de la salinidad del mar, creando un efecto envolvente sobre el edificio. Los autores del proyecto, que aún no se han dado a conocer públicamente ya que se presentaron ofertas en sobre cerrado no identificado, recibirán ahora el encargo de redactar el proyecto básico y de ejecución, así como la dirección facultativa de unas obras pensadas para armonizar el espacio de casi 20.000 metros cuadrados de superficie destinada a dotacional público en la que se encuentra el Auditorio Municipal, todo ello con una inversión estimada de unos siete millones de euros. Modernizar Almería implementando sus espacios culturales es uno de los retos de futuro más apasionantes a los que se enfrenta el Ayuntamiento para garantizar un futuro mejor para la ciudad y, sobre todo, para los almerienses. En este sentido, estoy seguro de que con esta actuación estamos avanzando en la mejor dirección.