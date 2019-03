Almería sin complejos

La antesala de un proceso electoral se asemeja a un gran bazar donde cada uno intenta colocar su mercancía. En las próximas semanas escucharemos, de hecho ya las estamos escuchando, las más variopintas propuestas, buenas, bonitas y baratas. Pero la diferencia entre unos y otros es que mientras unos hablan de promesas, otros hablamos con hechos.

El futuro de Almería será el que quieran los almerienses y la gestión municipal que hemos llevado a cabo durante los últimos años nos permite ser optimistas porque hemos conseguido sentar las bases de un proyecto centrado en cómo mejorar la calidad de vida de las personas y, al mismo tiempo, en impulsar los ejes transformadores de la ciudad, como la ampliación del Paseo Marítimo, la eliminación del paso a nivel de El Puche, la mejora de la Carretera Sierra Alhamilla o la nueva Biblioteca Municipal José María Artero.

Hoy por hoy, la ciudad de Almería cuenta con un Ayuntamiento dinámico, que funciona, que paga religiosamente a sus proveedores y que no genera problemas a los ciudadanos. Y esto que parece una obviedad, no lo era hace no demasiados años, cuando nos desayunábamos con titulares de prensa que alertaban de la falta de liquidez municipal o de la enorme herida que partía en dos la Rambla Obispo Orberá.

Hoy, como digo, Almería es una gran ciudad, donde los servicios públicos municipales funcionan, que atrae el talento, el turismo, el comercio, la cultura, que cuida sus barrios, que mira al futuro y asume los grandes retos que tiene por delante, como el soterramiento, la llevada del AVE, la creación de empleo, la continuidad en la rebaja de tasas e impuestos, la mejora del entorno de la Alcazaba, el Plan Estratégico o el Puerto Ciudad, sin complejos y con la confianza de quien sabe que camina por la senda adecuada.

Unos buenos cimientos son fundamentales en cualquier proyecto y eso es lo que hemos hecho desde el Ayuntamiento: levantar los pilares de la Almería del futuro. Frente a la ciudad que ya empezamos a ver con el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, está la de quienes proponen castillos en el aire o puertas en el mar, que viene a ser igual. Los mismos a los que los almerienses pusieron en su sitio, es decir, en la oposición, y ahí siguen, intentando vendernos de nuevo mercancía averiada. Pero ya no cuela.