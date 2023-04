Almería, conexión aérea ideal

No existe, que uno sepa, una ley de Movilidad Insostenible para zonas como nuestra provincia, pero aquí la sufrimos como si estuviera en vigor, pues no se sostiene que para ir en tren a Madrid o a Sevilla (a Barcelona ni hablamos) tardemos lo mismo que en los años sesenta del pasado siglo, aparte de los pocos servicios que hay, y en épocas vacacionales tienen el cuajo de incrementar las plazas en un cero patatero por ciento. Tampoco es sostenible que llevemos unos cuantos lustros esperando un AVE que no acaba de llegar, y que algunos, ya más sobrados de años que de salud, nos veamos obligados a hacer vida sana, cuidando la alimentación y el ejercicio, para estar vivos cuando tal evento suceda: ¡anda que si nos morimos justo el día antes de la inauguración!

Nuestras comunicaciones son insostenibles e intolerables, pero Podemos nos lo va a arreglar: ha presentado una batería de enmiendas al Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible y, entre otras cosas, quiere prohibir los vuelos cortos cuando haya trenes cuyos viajes duren menos de cuatro horas. ¿Se suprimiría, por ejemplo, el puente aéreo Madrid-Barcelona? El Barça ya bajó el otro día en AVE, para jugar contra el Getafe, ¿pero fue para no contaminar o para empezar a ahorrar tras los pagos a Negreira? Si se eliminara ese puente, habría que potenciar aeropuertos como el de Almería, poniendo muchos vuelos a diversas capitales y, ojo, a precios razonables. Los puestos de trabajo que se perdieran por un lado, Podemos los crearía por otro. ¿O no? Nuestra ciudad podría convertirse en la conexión aérea ideal y habría que agrandar el aeródromo. Y es que aquí la opción ferroviaria de las cuatro horas tope ni está… ni se la espera: ¿o algunos creen que con el AVE a Madrid no superaremos ese tiempo? Habrá paradas en Vera, Lorca, Murcia, Orihuela, Elche, Alicante, Villena, Albacete y Cuenca, aunque los ingenuos sueñen con algunos servicios que sólo paren en Murcia. Otra cosa, claro, es que nadie se atreva a clausurar el citado puente aéreo y a Podemos se le ocurra cerrar aeropuertos: si no logran que otros dejen de contaminar un montón, se fijarán en los que contaminamos sólo un poquito, que las ridiculeces se pueden magnificar mucho, miren lo de esas viviendas del Sareb listas para el alquiler social. Por si acaso, empecemos a silbar y a mirar a otro lado.