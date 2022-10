Almería es conservadora

Se quiera o no, las ciudades cambian. Crecen, se construyen nuevos barrios "donde antes había huertas", que decimos los mayores para regocijo de los jóvenes, y donde antes había unas callejuelas con casas que bastante hicieron con servir de cobijo a unas familias, se hacen nuevas calles con, a veces, buen gusto, y se "hermosea" la zona.

Pero, aunque esas actuaciones se han llevado a cabo en Almería, no se por que razón, es una ciudad tan conservadora urbanísticamente hablando, ahora que ya queda poco que conservar después de todos los derribos que se hicieron por toda la capital, que dicho sea de paso, tampoco era tan grande.

Y por otra parte, donde no hay que tocar, pues se toca, como es el caso del Paseo de Almería, calle con la que tienen fijación los alcaldes que han sido, y por lo que barrunto, serán.

He conocido el Paseo con losas de cemento, de mármol blanco y listas rojas, de granito, ensanchadas las aceras, ¡hasta le han puesto asfalto silencioso! según proclamo el anterior alcalde de la ciudad.

Y ahora le quieren poner arboles en el centro desde arriba hasta abajo, o viceversa, no se con que objeto, pues si es para crear una "selvilla" y poder proclamar a los cuatro vientos su ecologismo, que hagan un "jardín del desierto" como el que planto en la Base de Viator el botánico alemán Günther Willi Hermann Kunkel, afincado en Velez Rubio, que no consume ni "gotica de agua", porque dejando los ficus crecer, llegan al cielo y una fila entrelaza las ramas con la otra, y asi no hay que poner toldos.

Si lo que pretenden es terminar de "cargarse" el Paseo, como calle principal, sigan adelante, pero no sin antes someterlo a votación popular, como hicieron en Chinchón con el color del que se debian pintar las balconadas de madera de su famosa Plaza Mayor, que dicho sea de paso esta "que da gloria visitarla".

Pero, en todo caso, no se les olvide prever que si bien antes se paseaba andando porque no había coches, llevamos muchos años usando el coche tanto privado como público, o sea taxis y autobuses, y dejen al ciudadano con sus costumbres ancestrales, lo cual tampoco esta mal. ¡Ah! Y eso se llama dejar al ciudadano vivir tranquilo y gastar lo menos posible.