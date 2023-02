La gala de entrega de los Premios Carmen del Cine de Andalucía celebrada anoche en el Auditorio Maestro Padilla ha vuelto a poner de relieve la capacidad de Almería para organizar eventos de primera magnitud. Quiero dar las gracias desde aquí a cuantos hicieron posible, con su talento y su trabajo, el desarrollo y celebración de un magnífico espectáculo cuya transmisión a través de Canal Sur llevó la imagen de Almería a millones de personas. Los Premios Carmen se han convertido por derecho propio en una prestigiosa distinción para todos los profesionales que se dedican al cine en Andalucía y que escogen a Almería no sólo como un escenario natural incomparable para su trabajo, sino también como un territorio de oportunidades y desarrollo. Y es que hacer del cine una fuente de generación de promoción, de empleo y de riqueza es el objetivo en el que venimos trabajando desde hace más de 20 años el Ayuntamiento y la Diputación de Almería, a la que quiero felicitar por el acierto que supone traer a Almería estos premios y seguir apostando por unir nuestra tierra al cine y la cultura. De hecho, la campaña turística de Almería que hemos presentado este año en FITUR tiene al cine como uno de los elementos de referencia. Por eso el Ayuntamiento colabora y seguirá colaborando con otras administraciones, con empresas y con emprendedores para el desarrollo y el crecimiento de la industria del cine en Almería. A lo largo de 2022 se rodaron 62 producciones, lo que supone un 24% más que el anterior. Las calles y barrios de Almería han servido de escenario a una veintena de filmaciones en los últimos meses, y hemos cerrado, a través de la empresa municipal Almería Turística, dos convenios de colaboración para la exención de las tasas municipales correspondientes a los permisos de los rodajes. En el desarrollo de las diferentes responsabilidades públicas que he tenido en el Ayuntamiento y a Diputación he trabajado para hacer del cine una fuente de recursos y progreso para Almería. Y a los productores y empresarios del cine español les digo siempre lo mismo: que vengan a rodar a Almería. Que vengan a trabajar aquí, porque además de excelentes lugares de rodaje, podrán contar con la experiencia y la capacidad técnica de nuestros profesionales y también van a tener algo único: la hospitalidad, la gastronomía, los paisajes y la calidad de vida de la que disfrutamos los almerienses.