Almería debería pedir su anexión a Marruecos

Esto es muy fácil: que con las décadas que llevamos portándonos pacífica y educadamente, sin cortar las vías del tren, colapsar la pista del aeropuerto, montar barricadas en la autovía y gritar 'puta España' y 'España nos roba' desde una tele pública pagada por todos los contribuyentes, ustedes se ríen de nosotros dando preferencia a las infraestructuras de los que no se sienten españoles y se empeñan en romper este país, ¡pues nosotros nos vamos con Marruecos! Así, parodiando los anuncios de una conocida compañía de seguros, Almería tendría que... --Oiga, es que montar todos esos cirios no va con nuestro carácter. Ya, ya, pero eso que quede entre nosotros. Hay que vender como virtudes (buena educación, elegancia y saber estar) lo que en realidad son defectos (conformismo, apatía y dejadez). Además, no vas a cortar el ferrocarril y fastidiar aún más a los viajeros que llegan de Madrid, cada vez en menos trenes, tras siete horas de viaje (si no hay retrasos). Ni impedir aterrizar a los que han pagado por un vuelo desde la capital (si todavía queda algún vuelo) casi tanto como si hubieran viajado al espacio en una de esas naves turísticas. Ni quemar neumáticos en una autovía demasiado castigada ya por los baches, que a este paso cuando quieran poner peaje en las carreteras, a los que transitemos por ella nos va a salir 'a devolver' y no a pagar. Decía que Almería tendría que pedir su anexión a Marruecos, que tan cerca nos pilla y no sólo geográficamente. ¿O acaso no tenemos nosotros el 'derecho a decidir'? ¿Somos españoles de tercera o qué? Claro que lo somos, pero a ver si cambiando de estrategia acabamos siendo de primera. ¡Referéndum unilateral ya para independizarnos de España y unirnos al reino marroquí! Para empezar hay que dejar de votar a los partidos españoles de todo el espectro político, estatales y autonómicos (absolutamente todos acaban burlándose de nosotros) y fundar el Partido Almeriense Marroquí (PAM), partido que iría preparando la unión.

¿Que hay un conflicto catalán y otro vasco y de alguna manera habrá que arreglar esto, a ver si presupuestando menos millones a otros españoles y no ejecutando los ya presupuestados contentamos a esos rebeldes? Miren, esos conflictillos iban a ser una broma comparados con el pedazo de conflicto que se iba a crear si Marruecos pusiera un pie en el continente europeo anexionándose la provincia de Almería. Sólo el hecho de pensarlo llevaría a Moncloa, urgida por Bruselas, a construir de una puñetera vez nuestro AVE en seis meses, con miles de trabajadores currando en tres turnos las 24 horas del día. Meditemos la idea, en este país tal como están las cosas hay que ser malos, los buenos no tienen futuro. Hasta un tipo serio como Bolaños acabará engañándonos.