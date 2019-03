Almería como escenario de talento

La Almería de hoy es fruto del talento de una generación que no sólo ha sabido trabajar de sol a sol sin ponerse límites, sino que además ha tenido el tesón necesario para mantener el esfuerzo y volver a levantarse cada vez que se ha caído. Y ese estilo de hacer las cosas, esa forma de vincular el talento con el trabajo y el tesón, es un modelo reconociblemente almeriense que está destinado a ser clave de futuro en nuestra capital a corto plazo. Preparación y oportunidad son caminos paralelos que, cuando se cruzan, conducen al éxito. Y después de estos cuatro años de trabajo y gestión municipal, Almería está en el umbral de alcanzar unos niveles de transformación, de mejora y de desarrollo sin precedentes. En ese escenario, el Ayuntamiento ha liderado, a través de sus diferentes áreas y distritos, un proyecto inteligente de transformación del territorio, partiendo del diálogo y la participación vecinal, del compromiso con la sostenibilidad, de la integración social y la superación de las desigualdades. Y es que si miramos lo conseguido por el Ayuntamiento desde 2015 hasta ahora, veremos que en estos cuatro años Almería se ha convertido en un escenario potenciador del talento. Y como suelo decir, el talento no es saber qué cosas podemos hacer en Almería, sino saber qué estamos dispuestos a hacer y cómo de bien queremos hacerlo. Es decir, que no se trata de hacer lo posible, sino de hacerlo posible. Por eso apoyamos a los sectores productivos, como el agrícola, con nuestro Plan de Caminos Rurales, que ha mejorado más de 200 caminos, con 150 kilómetros de asfaltado y una inversión de 5 millones de euros y eliminando tasas a los empresarios que instalan invernaderos. Por eso hemos rebajado la presión fiscal sobre las familias numerosas, pensionistas, desempleados y autónomos de Almería, que ahora pagan menos impuestos, como por ejemplo el IBI, que lo hemos reducido un 5%., porque sabemos que el mejor sitio para el dinero de las personas es su propio bolsillo. Y sobre todo, talento es crear empleo. A través del Programa de Ayuda a la Contratación han obtenido empleo más de 400 personas en este último año. El Ayuntamiento ha sido motor de ese cambio, activando la identidad propia de ciudad abierta, luminosa, transversal y participativa, y creando las condiciones necesarias para atraer el talento y poner en valor la inteligencia de nuestro propio territorio.