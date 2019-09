La gestión de las crisis es uno de los valores más efectivos a la hora de medir la madurez social y el desarrollo de una ciudad. Y aunque no es el más agradable, es sin duda uno de los más efectivos, porque ofrece un retrato preciso de sus capacidades y medios de superar la adversidad o una circunstancia imprevista. En este sentido, creo que el impresionante temporal que sufrimos el pasado viernes de madrugada, que tantos problemas causó y que tantas incomodidades generó a miles de almerienses, supuso la oportunidad de volver a demostrar algo que he repetido muchas veces: que Almería es una gran ciudad. Estoy muy orgulloso de ser alcalde de una ciudad que sabe responder con serenidad en los momentos difíciles, algo que pasa porque sus vecinos saben que cuentan con unos servicios de protección y seguridad de primer nivel. Por eso y en nombre de todos los almerienses, quiero dar las gracias desde aquí a los profesionales de los distintos ámbitos (Policía Local y Nacional, Guardia Civil, bomberos, sanitarios y Protección Civil) que durante las primeras horas del pasado viernes trabajaron de modo coordinado y ejemplar para paliar los daños y restablecer la normalidad. Gracias también a todos los funcionarios y trabajadores de las diferentes administraciones (Ayuntamiento de Almería, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Subdelegación de Gobierno) que permitieron coordinar con eficacia y rapidez las diferentes respuestas ante los daños causados por los casi 100 litros por metro cuadrado que cayeron en pocos minutos. Pero esa sensación de satisfacción por la eficacia demostrada queda empañada irremediablemente por la muerte de una persona cuyo vehículo quedó atrapado en el interior de un túnel inundado. Quiero trasladar desde aquí mis condolencias y todo mi cariño a la familia y amigos de esta persona, así como destacar de modo muy especial la valentía de los agentes de la Policía Local que arriesgaron su vida rescatando al resto de pasajeros de los vehículos implicados en el accidente, evitando así que la desgracia fuera aún mayor. Del mismo modo, quiero agradecer la comprensión y la colaboración que en todo momento mostraron los almerienses durante la aplicación del Plan Municipal de Emergencias, que posibilitó una actuación coordinada y efectiva en los puntos más afectados. Un ejemplo colectivo de eficacia que ojalá no sea necesario volver a poner en práctica.