Los almerienses deberíamos acostumbrarnos a escucharnos decir más a menudo algo tan sencillo y tan importante como que Almería es una gran ciudad. Así lo dije en el transcurso del debate sobre el Estado de la Ciudad que celebramos el pasado viernes, ahora que la actual Corporación (2019-2023) ha llegado a su ecuador. Y quiero agradecer a los grupos de oposición las críticas y propuestas recibidas, porque de ellas se extraerán sin duda conclusiones y sugerencias que no sólo son positivas para la sociedad, sino que harán crecer al Ayuntamiento como servicio público. Almería cuenta, además, con un Ayuntamiento fiable y solvente que está permitiendo que nuestra capital haya alcanzado unos niveles de calidad de vida y de progreso urbano que la sitúan entre las principales ciudades de España. Y si seguimos en esta misma línea de compromiso compartido, Almería, que ya ha superado la frontera de los 200.000 habitantes, tiene ante sí un gran futuro como ciudad receptora de talento y de inversiones. Pero no es posible realizar un balance o trazar perspectivas de futuro sin considerar el hondísimo impacto humano, social y económico de la pandemia contra la que aún luchamos. Nada podrá paliar el dolor por la pérdida de vidas humanas. Pero nuestro deber es seguir mirando hacia delante. Después de unos meses de mucho esfuerzo y buena sintonía entre administraciones, el Ayuntamiento de Almería seguirá haciendo lo que debe hacer en estos momentos, que no es otra cosa que seguir ayudando a los almerienses que más lo necesitan. Hemos movilizado casi setenta millones de euros en ayudas durante la pandemia, y el pasado viernes anuncié un nuevo paquete de ayudas directas, llamado "Impulsa Almería", que podrá 300.000 euros más en manos de los almerienses para ayudarles a salir cuanto antes de esta crisis. Sólo así podremos seguir trazando el horizonte de una Almería más verde, más digitalizada, más centrada en las personas y más diligente a la hora de poner en valor el patrimonio histórico, cultural y turístico de su Casco Viejo. En todo caso, el Ayuntamiento de Almería constituye, a día de hoy, la garantía más cercana de rigor, de seriedad y de eficacia para todos los almerienses. Sobran, pues, motivos para continuar por este camino y seguir avanzando en la superación de los efectos de la crisis. Si seguimos avanzando en esta dirección, nuestro horizonte de futuro será cada vez más despejado