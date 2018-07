Una Almería más inclusiva

Hablar de accesibilidad se limitaba hasta no hace demasiado tiempo a eliminar las barreras físicas que complicaban el acceso a un determinado lugar. Este concepto ha evolucionado y en la sociedad actual el término va mucho más allá y ya no sólo hace referencia a quienes sufren limitaciones en la movilidad, sino a un colectivo mucho más amplio que abarca a personas con discapacidad sensorial, psíquica o intelectual.

Ello nos sitúa en un nuevo escenario que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar las ciudades del futuro, de tal manera que las personas con discapacidad no vean frenadas o, peor aún, interrumpidas sus actividades porque un servicio, entorno o producto no sea accesible y, por lo tanto, no les permita avanzar en igualdad de oportunidades que el resto de ciudadanos.

Desde el Ayuntamiento de Almería llevamos años trabajando este tema de la mano de quienes mejor lo conocen: las asociaciones y colectivos del Tercer Sector. Y saben que tienen nuestro compromiso de ir adaptando progresivamente los servicios municipales para lograr la accesibilidad universal, tal y como contempla el I Plan Municipal de Servicios Sociales Comunitarios, en el que el colectivo de personas con discapacidad es considerado como prioritario. También el Plan Estratégico 2030 se ocupa y preocupa en avanzar en el diseño de una ciudad inclusiva a través del vector 'Diversidad e Inclusión Social'.

Es este un camino en el que van a encontrar siempre en el Ayuntamiento una administración colaboradora y comprometida. No es casualidad que la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) haya elegido El Palmeral de El Zapillo para presentar su XI Guía de Accesibilidad a las Playas de la Provincia de Almería o que la asociación A Toda Vela haya confiado en la administración más cercana para desarrollar el ilusionante proyecto que supone hacer accesible a todas las personas la Oficina Municipal de Turismo, convirtiéndola en la primera oficina inclusiva de Andalucía.

A través de la Oficina de Lectura Fácil y Accesibilidad (OLA), que acaba de ganar una de las cinco becas 'Aquarius' de ámbito nacional, A Toda Vela y el Ayuntamiento, desde el Área de Promoción de la Ciudad, van a 'traducir' la información que ofrece este espacio para que cualquier persona pueda entender los contenidos e itinerarios turísticos, comprender los textos, interpretar un impreso o cumplimentarlo de manera autónoma.

A este primer paso seguirán otros, en un reto que asumimos gustosamente, en el compromiso de conseguir una Almería donde las personas puedan disfrutar de un entorno físico, servicios públicos, transporte, tecnologías de la información, etc…, en igualdad de condiciones.