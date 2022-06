Almería, a 7 de junio de 2022

La estabilidad política, la prosperidad económica y la garantía de las libertades individuales únicamente se consiguen mediante la unión, el acuerdo y el consenso de todos para construir un modelo que permita llevar a cabo actuaciones políticas distintas promovidas desde ideologías diferentes. La izquierda imperante pretende, mediante la adulteración de las instituciones y la manipulación del discurso, cambiar este modelo a un sistema de corte socialista con la aquiescencia, previo pago de concesiones exigidas, de quienes no condenan el terrorismo y de quienes abogan sin pelos en la lengua por perjudicar los intereses nacionales (y por extensión los de todos nosotros) sobre la base de una pretendida independencia carente de base histórica y jurídica. Ello sin contar con los comunistas de salón como el ministro de consumo que bien se permite el lujo de irse de luna de miel a Nueva Zelanda renunciando a los placeres que ofrecen otros países como Corea del Norte, o el propio Pablo Iglesias que prefería vivir en Vallecas hasta que asumió el pago de un préstamo hipotecario de considerable cuantía para adquirir una mansión en una suerte de burla más propia de dirigentes venezolanos o cubanos que de un político nacional.

Pretenden eliminar de un plumazo el marco constitucional asumido de forma mayoritaria por el conjunto del pueblo español que tantos beneficios nos ha reportado: desde el tránsito de un régimen dictatorial a una democracia constitucional hasta el reconocimiento de las diferentes particularidades de las regiones que conforman la nación dotándolas de autonomía competencial. Un sistema que nos ha brindado estabilidad política, prosperidad económica y libertad individual.

Para luchar por el sistema que disfrutamos necesitamos construir UN bloque sólido, sin fisuras, conformado por todos aquellos firmes creyentes del consenso y de la Constitución como ley superior a la que se someten los ciudadanos y los poderes públicos. Un bloque que impida o malogre actuaciones cainitas que denuesten al de al lado bajo el pretexto de acaparar sus votos. ¿Acaso no será más beneficioso presentar una propuesta de derecha creíble de corte liberal, que tres? Una propuesta que defienda el cumplimiento estricto de la ley, la economía de mercado, la libertad de empresa, el carácter social, el respeto a las tradiciones, la defensa a la propiedad privada, la intervención mínima del estado y de políticas fiscales no confiscatorias. No sólo es más beneficioso, sino que es la única forma de derrotar al socialismo que viene.