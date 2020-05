Almería mira al futuro con ilusión

Para un almeriense, no puede haber mayor privilegio y honor que ser alcalde de su ciudad. Y acaba de cumplirse un año desde que las últimas Elecciones Municipales supusieran un sólido respaldo de los almerienses al proyecto que tengo el honor de encabezar como alcalde. No tengo capacidad de expresar todo lo que eso supone para alguien que, como yo, entiende el municipalismo como el mejor y más cercano modo de servicio público. Y la verdad es que en estos últimos doce meses han pasado muchas cosas en Almería, algunas buenas y otras de tan triste recuerdo como los efectos de las torrenciales lluvias del pasado otoño o el inesperado y brusco giro de la realidad que nos está suponiendo la lucha contra el coronavirus. Pero creo que hemos sabido cumplir con nuestro papel gracias a contar con servidores públicos de extraordinaria valía, lo que supone una garantía ante cualquier dificultad o circunstancia sobrevenida. Pero por encima de eso, este aniversario debe servir para volver a expresar la sensación más enriquecedora que puede tener una persona: el agradecimiento. Quiero dar las gracias a cuantos volvieron a hacer del PP el partido más votado de Almería, que fue la capital española en la que los populares obtuvimos mejor resultado y gracias también a cuantos, sin votarnos, aportan ideas constructivas y críticas razonadas a este proyecto común que a todos nos une y que se llama Almería. Pero no es posible hablar de futuro sin hablar de ilusión, que es la fuerza que impulsa a diario mi labor de alcalde, pisando la calle y compartiendo con la gente las ideas que luego cobran forma en los despachos. Y en esa forma de trabajar, que es como yo entiendo la alcaldía, son determinantes las aportaciones de los diferentes colectivos profesionales y vecinales de Almería. Nuestra ciudad crece ya no sólo en torno a su dimensión física, sino que lo hace procurando generar una mejor calidad de vida. Así, en este año hemos profundizado en los pilares que sostienen el modelo de desarrollo en todas las ciudades modernas: la digitalización, que permite acercar los servicios municipales a los ciudadanos, generando ahorro y haciendo de Almería una ciudad más sostenible y por último, pero no menos importante, también hemos crecido en algo que marca las diferencias entre una gran ciudad y una ciudad grande: la inclusión total de sus vecinos. En un horizonte de futuro muy ilusionante al que quiero invitar a mirar, juntos, a todos los almerienses.