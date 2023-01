Que las comunicaciones, especialmente aéreas y ferroviarias, de Almería son manifiestamente mejorables es evidente. Es el sentir general de una ciudad y de una provincia que, año tras año, siguen esperando soluciones para acabar con su aislamiento secular. Resulta incomprensible que una tierra con un potencial increíble vea limitado su desarrollo por falta de infraestructuras y servicios. Hemos vivido una Navidad espléndida. Y eso inevitablemente se ha traducido en más gente en la calle y en los bares y comercios, pero ¿cuántos visitantes más hubieran venido con unas conexiones dignas? La respuesta es obvia en términos de ocupación hotelera y creación de empleo y riqueza. En el Ayuntamiento estamos en las soluciones y la creación de la Mesa de la Conectividad, anunciada hace unos días por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, es una oportunidad para contribuir a resolver la escasez de comunicaciones. Administraciones públicas, empresarios y agentes sociales tenemos que ir de la mano y aunar esfuerzos para reivindicar lo que es justo. No queremos más, pero tampoco menos que los demás territorios de España. Es injusto que compitamos en desventaja respecto a otros destinos turísticos, a pesar de que contamos con una oferta impresionante en todas sus vertientes: gastronomía, playas, clima, cultura y ocio, naturaleza… pero es muy difícil llegar a Almería para el turista. Llegar…, y salir. Porque nuestras frutas y hortalizas y nuestro mármol necesitan vías de comunicación alternativas a la carretera, cada vez más condicionada por las políticas de sostenibilidad de Europa. Todavía no hemos recuperado los trenes que había en prepandemia, los billetes de vuelo están a precios desorbitados y un AVE que no sabemos cuando llegará. Por tanto, no es ninguna broma. Tanto el Ayuntamiento de Almería como la Diputación hemos contemplado en nuestros presupuestos una partida para mejorar las comunicaciones (300.000 euros en el caso municipal) que se invertirá en aquellos servicios que considere más oportuno la Mesa de la Conectividad, cuyo primer encuentro formal tendrá lugar en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR). Mejorar las comunicaciones con Almería no es un capricho, es una necesidad imperiosa clave para nuestro presente, pero sobre todo para nuestro futuro.