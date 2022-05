Almería se reencuentra con el mar

El Proyecto Puerto-Ciudad, que a muchos puede parecer una quimera o un planteamiento simplemente teórico, acaba de dar un paso en firme que debe ser el primero de muchos más. En este sentido, me gustaría compartir y trasladar la satisfacción y la ilusión del Ayuntamiento por la reciente aprobación del convenio que va a permitir que la ciudad de Almería disponga finalmente de los terrenos en los que se va a desarrollar el esperado proyecto de transformación de la franja litoral de nuestra capital. Se trata de un acuerdo técnico complejo que hemos podido culminar con éxito gracias al minucioso y muy profesional trabajo de los técnicos del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía y Puertos del Estado, a los que desde aquí quiero dar las gracias. Por medio de este acuerdo, superficies que en su origen tenían una actividad portuaria que se ha dejado de hacer debido a la transformación y evolución de la misma, vuelvan a incorporarse a la ciudad y puedan convertirse en espacios de creación de oportunidades de futuro para todos los almerienses, especialmente los que hoy son más jóvenes. Limitarse a planificar la ciudad para los próximos cuatro años puede ser una buena estrategia electoral, pero las ciudades no pueden dar un salto de calidad sin una rigurosa planificación a medio y largo plazo. Y ese es el espíritu que marca la línea de trabajo del Ayuntamiento. Lo cierto es que durante demasiados años la ciudad de Almería no ha sabido orientar y aprovechar al máximo su privilegiada ubicación litoral y ha vivido y crecido, como tantas veces hemos dicho, de espaldas al mar. Es por eso que una de las principales líneas de gestión municipal que he querido tener presente desde el primer día al frente del Ayuntamiento es la de abordar con rigor, prudencia y determinación la incorporación de estrategias urbanas que propicien lo que podríamos definir como el reencuentro de Almería con el mismo mar que la vio nacer hace ya miles de años.

Quiero dejar muy claro es que el compromiso que llevamos manifestando desde hace ya seis años en el Ayuntamiento sobre el proyecto Puerto Ciudad permanece y permanecerá inalterable, aunque es verdad que la complejidad técnica y administrativa de una actuación tan ambiciosa y de tanto alcance no facilita precisamente que el proyecto avance con la velocidad que a todos nos gustaría. Pero la importancia del proyecto y su espectacular resultado merecen no sólo la paciencia, sino sobre todo la ilusión de todos los almerienses.