Almería sigue sin recibir los fondos COVID

La evolución de la pandemia en Almería se está traduciendo, en algunos casos, en el irreparable vacío que deja la tragedia de la pérdida de un ser querido y, en otros, en la angustia por el futuro laboral de miles de almerienses. A los primeros no puedo sino ofrecerles toda mi solidaridad y cariño y a los segundos, igual que al resto de almerienses, el firme compromiso de que el Ayuntamiento seguirá estando a su lado en todo momento. Es una situación muy difícil en la que el Ayuntamiento está trabajando de manera efectiva, tras haber reorientado el presupuesto municipal hacia la ayuda directa y la creación de un marco de medidas de legales que ayuden a que quienes peor lo están pasando recuperen cuanto antes su actividad o su empleo anterior a la crisis. Pero lo cierto es que el Ayuntamiento no puede afrontar este tremendo e inesperado desafío en solitario y con su limitada capacidad económica. A pesar de que gracias a una gestión saneada y rigurosa hemos podido asumir hasta ahora el enorme coste que tiene la lucha contra la pandemia en Almería, es imposible que podamos mantener este nivel de compromiso sin la prometida ayuda del Gobierno de España. Una colaboración que, a pesar de las promesas y anuncios del propio presidente Sánchez a la Federación Española de Municipios y Provincias, aún no hemos recibido. Ni un euro. No hay que olvidar que el Ayuntamiento de Almería está cargando con unos sobrecostes difícilmente asumibles, ya que hemos tenido que aumentar la atención y servicios a los vecinos, y hemos puesto en marcha ayudas para el pequeño comercio, la hostelería, los autónomos y las pymes. El Gobierno ofreció 3.000 millones de euros que se repartiría en función de a población y que, por tanto, dejaba unos veinte millones de euros para Almería. Y dar la espalda a los ayuntamientos es tanto como dar la espalda a la gente. Por lo tanto, el Gobierno tiene dos opciones: o tomarnos en serio a ayuntamientos y diputaciones y darnos ya las ayudas que prometieron y que en ningún caso pueden estar vinculadas a la entrega de los superávits municipales, o bien seguir con las excusas habituales para mantener este incomprensible ninguneo a los municipios y provincias. Desde la FEMP vamos a ser especialmente insistentes en esta cuestión porque estamos hablando, sencillamente, de poder o no poder ayudar a los almerienses. Y en eso no hay color político.