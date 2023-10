Mi amigo Isidro y yo tomábamos café, solos los cafés y solos nosotros, en “el bar del Fernan”, ahora Cafetería del Edificio Central del CUA, Campus Universitario de Almería, no confundir con el antiguo Colegio Universitario de Almería, por favor. Y durante nuestras disquisiciones, a mi amigo le gustaba intercalar en la conversación alguna expresión “de esas que se ponen de moda” de vez en cuando en los llamados coloquialmente “culturetas”, para ver si yo me alteraba o no. Una de esas expresiones, durante una época, fue: “simultáneamente, y a la vez”. Pues bien, hace unos días me he enterado “simultáneamente y a la vez”, de que en Almería han subido el importe del IBI y en Madrid lo han bajado. Aunque hace muchos años que, como decía “Jaimito” en su chiste del “tocatimbres”, la lógica no existe ni en ese chiste ni en política, la verdad es que no lo entiendo, porque tampoco se puede decir que el Ayuntamiento de Almería se haya “vuelto loco” organizando actividades lúdico-festivas, ni actos culturales por doquier. Vamos, que no pueden presumir de ser los nuevos prototipos de ediles dinamizadores. En todo caso la duda es: ¿por qué sube en Almería el IBI?