Almería es el sur

En lo que al paro se refiere existen las dos Españas -si también las hubiera y en más campos es un charco que, mejor, lo evito porque, además, no viene al caso- El norte en este caso llega hasta Madrid y se caracteriza por tasas de paro que o están ya por debajo del 10% o andan ahí, ahí, por usar una forma de expresarse de la zona con menos paro: el País Vasco, donde, por ejemplo, cuando quieren recalcar que algo está lejísimos dicen lejos, lejos. ¿Cómo de lejos en este caso? Con los datos de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre -por comparar- Guipúzcoa tiene una tasa de paro del 7,8% y Almería del 25,5%. Baleares aún tiene menos paro, el 7,2%, pero les ocurre como a nosotros aunque en momentos diferentes. La estacionalidad de su economía hace de este trimestre el de menor tasa de paro para subir en el cuarto, mientras que en Almería es al revés. Soy de natural optimista y pienso que Almería acabará con una tasa a medio camino entre el 20% y el 25%. Pero en el grupo de cabeza, ya ven.

Sin embargo, hace trece años atrás, en que Almería, como uno de esos grandes icebergs que se desprenden de la Antártida, se había soltado y se desplazaba, en este tema, hacia el norte. Era cuando, en el verano de 2005 la tasa de paro estaba en el 8,46%, inferior a la tasa de Alava, apenas dos puntos más que Madrid y distante de las de Córdoba ó Cádiz, que hoy tienen una tasa inferior a la nuestra. ¿Ha regresado el iceberg almeriense ha retornado a su sitio? Pues es algo que tocará responder y a personas que lo sabrán mejor que yo. Y ver qué soluciones.

No todo es malo. Este sur tiene mayor población joven, y el paro afecta más a los jóvenes. Uno de los males españoles es el envejecimiento de la población y, su inmediata traslación a las pensiones. Ello se nota en la tasa de actividad, los que trabajan o buscan empleo. La almeriense es una de las más altas de España, 59%, aunque ocho puntos menos que en 2015 cuando además, el paro no llegaba al 9%. Había, pues, un alto porcentaje de almeriense en el mercado laboral pero trabajando. Ahora también lo hay -en comparación con España- pero con un montón de ellos parados. Pues eso que pasaba entonces, sucede hoy en ese norte con menor paro. Hay provincias con menos del 8% de paro y una tasa de actividad similar o inferior a la nuestra, que indica un elevado número de jubilados y una imposibilidad, no lejana, de cubrir puestos de trabajo vacantes con su población. Eso sí, confío en que la emigración no sea, de nuevo, la forma en que tengamos que bajar el paro. Necesitamos algo más ¿no creen?