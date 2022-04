Almería de tapas, sí o sí

Almería, quién te ha visto y quién te ve!! ¿Cómo nos van a dejar sin el manjar que se licúa, se pierde en la boca y excita los jugos gástricos sin prometer más de lo debido? Sabemos que tiene a su favor su versatilidad, su compasiva generosidad y su acomodación a cualquier bolsillo.

La tapa es un tentempié genuino nuestro, de Almería y de los almerienses, forma parte de la idiosincrasia nuestra y de aquí se irradió por todo el territorio nacional con las combinaciones más variopintas, tradicionales, según los productos autóctonos o innovadoras aunque los vecinos nazaríes quieran apropiarse de la autoría de esta culinaria que acompaña y sociabiliza. ¿Cómo nos quieren quitar las tapas? Las tapas de la Almería tradicional están exquisitas todas y son uno de nuestros tesoros que más saben apreciar los foráneos y por supuesto, nosotros, los moradores de esta Almería de luz.

Ya están dando los primeros pasos. Las mesas, si no son para comer, están todas reservadas. Tengo muchos amigos hosteleros, restauradores y taberneros y no me gustaría que se equivocasen. La tapa es la esencia de nuestra cultura culinaria. No se puede tapear como venimos haciendo desde tiempos remotos. Ya las reservas de mesas son para comer. Y una pregunta que me hago, ¿todos nos sentamos a comer o vamos de tapeo con familia o amigos?

Hace unos años, el presidente de la Real Academia de Gastronomía, Rafael Ansón, dijo que "la tapa es el modelo más importante que España ha exportado dentro de la gastronomía, por encima de la cocina creativa". Pero no sólo me quedo con ese acertado comentario. Siendo ministro de Cultura, Méndez de Vigo, propuso a la Unesco que, las tapas fuesen consideradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El objetivo es salvaguardar ese "platillo o concha" con algo de condumio, señal de identidad de la gastronomía de cada localidad, que GRATIS se comparte en reuniones con amigos, junto a una rubia, fresca y amarga cerveza o un buen tinto o blanco, de los muchos que ya hay, de cualquier denominación de origen.

Por mucho que se empecinen los hosteleros, restauradores y taberneros de esta Almería nuestra, las mesas con el indicador de "reservada" se quedarán vacías y los visitantes y los almerienses salibaremos por volver a degustar nuestras excelentes tapas.

¡¡Almería quién te ha visto y quién te ve!! 16 de junio, Día Mundial de la Tapa.