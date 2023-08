La semana pasada se constituyó la Fundación Almería Tierra Abierta. No le pudimos dedicar la columna porque la enviamos al periódico diez minutos antes de irnos a la Casa de las Mariposas a firmar ante notario, junto con muchísima gente, la susodicha constitución. Se la dedicamos hoy a pesar de que ha pasado una semana, por la importancia que creemos que tiene y porque nos parece que los medios no le han dedicado la atención que esperábamos. Se trata de una fundación comunitaria –la primera que se crea en Andalucía- que tiene como objetivo fundamental favorecer la integración de los inmigrantes que trabajan en nuestra economía. Ya hemos comentado otras veces que esto es ineludible, no solo por el evidente aspecto humanitario de un país civilizado, sino por nuestro propio interés: la agricultura almeriense se dedica fundamentalmente a la exportación. Si nuestros compradores europeos se mosquean ante las pésimas condiciones de vida de estos trabajadores inmigrantes (que son los únicos que aceptan trabajar bajo plástico con 40 ºC en la calle), nos van poner el veto y vamos a volver a ser la tierra de las tres cosechas: esparto, lagartos y legañas, como en la posguerra.

Así lo destacó también el presidente del patronato de la Fundación, Andrés García Lorca, en su discurso de presentación de la entidad. De momento, entre los patronos de la Fundación hay tres grupos empresariales punteros de Almería: Cosentino, Cajamar y Coexphal. Esperamos que haya muchas otras adhesiones y, obviamente, aporte de dineros. Por ejemplo, la Diputación de Almería, que ya hemos visto que está por la labor de dinamizar la provincia. En estos días hemos leído unas interesantes declaraciones del presidente Javier Aureliano. “Habrá un bar en todos los pueblos de Almería”, cosa que nos alegra como amantes y clientes habituales de tan beneméritas instituciones (nos referimos a los bares). La razón principal para acometer ese gasto (porque esos bares tienen que ser subvencionados) es que “dinamizan la vida y la economía locales”. Y nos preguntamos ingenuamente: ¿los inmigrantes que trabajan en los invernaderos dinamizan la economía almeriense? Estaría bien que también dinamizaran nuestra vida social…para lo cual sería necesario que pudieran entrar en los bares. Que esa es otra.