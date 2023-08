En el 77 publicó Carlos Cano su disco “A La Luz de los Cantares”, en el que incluyó su, para mí mítica canción, “Pasodoble P’Almería”, de la que entresaco: “En l’arena donde cae la ola / una brisa mora / cantando dice: ¡Almería! / Y responden cañas, caracolas, / el sol por las lomas, / desierto, penca y arena. / Perla morena d’Andalucía, / sirena hería, rosa d’abril. / … / Miradla parece tan sola / será que no sabe que le doy mi amor. / Será que mira a Barcelona / donde se le ahoga medio corazón./ Despiértate tierra morata / si no eres sensata / ¿quién t’hará feliz?” Y no quiero recordar ese fatídico y “malage” dicho de “Almería, la entrá por la salía”. En cambio, prefiero aquél que dice: “a Almería se llega llorando y se marcha uno llorando”. Y ya está bien de tópicos. A lo que en realidad quiero llegar es a preguntarme y preguntar públicamente, por qué hay tantos políticos y de tantos signos diferentes, a los que cuando llegan a algo, tampoco hace falta que sea mucho, en su partido, que es donde realmente viven los políticos actuales, les entran ansias por irse de Almería, que es donde han conseguido lo que son, que tampoco es para tirar cohetes, dicho con todos mis respetos. ¡Y no hablo de historia! Que para eso están los historiadores, dicho sea de paso y sin ánimo de señalar, ¡palabra!