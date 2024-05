La llegada de don Adolfo González Montes al obispado de Almería no estuvo exento de su polémica. Llegaron noticias de su estancia en Ávila, de las quejas que se levantaron en la hermosa y amurallada ciudad, de las obras realizadas y de algunos de los calificativos con los que se conocía en la ciudad castellana al obispo.

No se trata de buscar en las hemerotecas de la prensa de aquellos años, pero si están interesados pueden hacerlo. Las críticas de Ávila al final se vieron confirmadas en Almería durante su etapa al frente de la diócesis. Ese afán de constructor, que ha llenado su vida al frente de la iglesia, tuvo el final que se esperaba, la ruina del obispado almeriense. Aquello ya es historia, y en vías de solución anda, solución que no le gusta a don Adolfo, pero eso es comprensible.

De la interesante entrevista concedida a Diario de Almería, solo me gustaría comentar la parte en la que se queja de: “En Almería se le ha tratado con injusticia”. Entiendo que no le haya gustado la forma y manera en la que salió de la diócesis, y que el ser humano que lleva dentro se sienta molesto, enfadado por la situación vivida. Lo que no nos cuenta en la entrevista es qué parte de esa Almería le ha tratado con injusticia. Y sería importante que lo hiciera. En estos días hemos vivido los cinco días de Pedro Sánchez y su queja de que la derecha, la ultra, los jueces y los digitales le vienen haciendo la vida imposible. Estos son los enemigos de Pedro, y es de suponer que tendrá argumentos para ponerlos ante el espejo.

¿Y los de usted? Nos dice que Almería le ha tratado con injusticia. ¿Qué Almería? La de la capital, la de la provincia, la vaciada, la de las playas, las de los parques naturales. ¿Qué Almería? La cofrade, la católica, la evangélica, la de los testigos, la de los siete días, la militar, la política, la sindical, la empresarial. Extiende usted ese trato injusto recibido entre todos y cada uno de los almerienses. No se haga el mártir, no sea otro Pedro Sánchez.

Durante muchos años ha hecho usted lo que le ha dado la gana en la diócesis y nadie le dijo nada. Si al final ha recibido usted alguna injusticia, y de ello se queja, busque en su entorno, en su propia iglesia, en los que con sotana ha tenido a su alrededor, apoyándolo en sus obras, y no hablamos de las de caridad. Almería no creo que haya sido injusta con usted, lo que habría que analizar es si no ha sido al revés, que es usted el que no se ha portado como esta provincia esperaba y deseaba.