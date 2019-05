Almería no va a equivocarse

Pase lo que pase esta noche al contar los votos, estoy seguro de dos cosas. La primera es que los almerienses habremos vuelto a dar una lección de compromiso con la normalidad democrática y lo segundo es que su decisión habrá sido la más justa. Sin duda. Pero con independencia del resultado, me gustaría que todos siguiéramos pensando en Almería con optimismo y convencidos de nuestras posibilidades de crecer, de continuar avanzando y de conseguir hacer entre todos una Almería mejor para cada vez más gente. Hoy domingo todos vamos a tener en la mano la herramienta más poderosa y determinante que existe a la hora de determinar nuestro futuro: el voto. Un derecho que a todos nos iguala y a todos nos permite ser parte activa del futuro del Ayuntamiento de Almería y del modelo de ciudad en la que queremos vivir y en la que queremos que algún día también lo hagan nuestros hijos y nietos. Por eso es tan importante que ejerzas tu derecho y votes. Y que lo hagas en libertad, según tus preferencias, según tus valores y según tu idea de quién o quiénes pueden ofrecer más confianza y más seguridad a la hora de gestionar el Ayuntamiento. Sin votos no hay democracia y sin democracia no hay posibilidad para un escenario de progreso, de estabilidad, de creación de empleo y de confianza en el futuro. Saludamos también la incorporación de muchos jóvenes y de colectivos con capacidades diferentes que hasta ahora no habían participado en este momento tan importante para la democracia que es la jornada electoral. También quiero agradecer el trabajo responsable de cuantos almerienses están prestando hoy un gran servicio a la democracia, ejerciendo la tarea que les ha correspondido en las diferentes mesas y colegios electorales, así como el de todos los funcionarios y servidores públicos que hoy redoblarán esfuerzos para que la jornada electoral se viva en Almería como siempre; con normalidad y sin incidentes. El domingo es largo y el tiempo empleado en emitir el voto es muy corto, por lo que seguro que queda espacio para todo. Y si tienes hijos, te recomiendo que acudas con ellos al colegio electoral para que desde pequeños entiendan y asuman con naturalidad su papel como miembros activos de una sociedad democrática y libre. La Almería del futuro está hoy en tu mano y en tu voto. Y estoy seguro de que no te vas a equivocar.