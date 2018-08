Qué orgullo siento cada vez que aparece la palabra Andalucía en un viaje al extranjero, al corroborar lo "enorme" que es nuestra tierra y nosotros (los andaluces y las andaluzas). Sin embargo, me queda cada vez más claro que Almería necesita mucho más trabajo y eco de toda su riqueza. Sinceramente, no me gusta que haya multitudes que desconozcan hasta el nombre o la ubicación de mi tierra, y no son para nada "incultas"; por lo que rogaría a algunos de sus representantes menos palabrería y más realidad. En mi caso, no se trata de un "Willy Fog", en absoluto, pero sí que llevo ya cierto recorrido europeo, a la espera de dar el salto por fin a través del charco; y eso me hace incluso analizar determinadas teorías desde puntos de vista más concretos. Si ahora mismo me preguntaran acerca del conocimiento de mi "provincia" en un promedio de todos mis viajes realizados hasta el momento, no me costaría resumírselo en un "deficiente". Todos los turistas con los que he interactuado son totales conocedores y, les apuro, amantes apasionados de Andalucía.

Del mismo modo, cuando prosiguen con sus mensajes o se les consulta más específicamente es cuando aterrizan las dudas y también los vacíos; apareciendo reiteradamente los vocablos provinciales de "Sevilla", "Córdoba", "Granada" o "Málaga". En algunas ocasiones he podido escuchar hasta los restantes, bueno, salvo mi querida #Almería. Lo verdaderamente sorprendente es que no son pocos los desorientados. Y aquí, muy señores míos, creo que el "equipaje" de mayor peso corre a cargo de la Diputación de Almería. Así que, como guinda de un delicioso pastel con un estupendo envoltorio pero sin hacer, a ustedes, ciudadanos y ciudadanas, les animaría a "darle mucha más caña" en el extranjero a su también amada Almería; y, a sus representantes provinciales (y locales), a ampliar y profundizar en el estudio turístico holístico que concierne a esta provincia, y que, en cierto modo, aún demuestra su superable peso y asentamiento internacional... al completo. Hablan de cine, tomates, pulpos, artistas... pero hasta en determinados lugares de mayor confluencia turística (alabada sea FITUR), muchos no tienen ni la más remota idea de lo que significa Almería, y el diccionario lo portan ustedes. Mi mayor consulta es por qué el nombre de Almería está parcialmente convertido en título de ficción, en ocasiones de clase B, ahí fuera.