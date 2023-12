Les dirán los políticos que los parámetros con los que se miden la riqueza y la pobreza de un pueblo, una ciudad o una provincia, no son concluyentes. Y miren por donde, hasta es posible que tengan algo de razón. Cierto que los papeles aguantan todo, se manchan, se emborronan los pobres, pero por nada se quejan, y lo mismo eres rico, o pobre como una rata, dependiendo de cómo se lean los datos que en ellos se manejan. Cada año nos aparecen los números estadísticos con las rentas de los ciudadanos que en esos municipios viven, y de los mismos se desprende los más ricos y los más pobres. Almería, nuestra provincia, está en el último lugar. ¡Cómo es posible, se dirán ustedes, si de vez en cuando aparecen los medios contando que gracias a nosotros mantenemos el no sé qué de las exportaciones agrícolas andaluzas y españolas! Que somos la rehostia, y que nos hemos convertido en un jardín.

Es cierto en lo que a las exportaciones se refiere, aunque en estos días anda el señor Góngora, don Andrés, líder de Coag, diciendo que podemos perder el 22 por ciento de nuestro poderío en tomate por culpa de Marruecos. ¿Ahora? ¿No es quizás un poco tarde? Si con el poderío agrícola andamos en el último lugar de la lista, el día que se pierda esa poder, no vamos encontrar lugar donde ubicarnos. El submundo económico nos espera. Al negro. No lo tomen como una expresión racista, que me los conozco a ustedes, me refiero al dinero en negro, el que no controla María Jesús.

No sé si habría que preguntar al señor Moreno por estos datos, lleva el hombre cinco años al frente de la comunidad, me dirán los ilustres peperos que no es tiempo para olvidar los casi cuarenta de los anteriores sultanatos de Diaz, Borbolla y cía, vale, pero es un lustro, caballeros del alto plumero, cinco añitos haciendo y deshaciendo, llevando las aguas del Betis por donde les ha dado la gana, y de los ocho lobitos que tiene la loba, no le vemos mejora al nuestro, pero es que tiene otro por el mismo camino, llamado Huelva, y que anda, al igual que Almería, en los últimos puestos del famoso ranking, y encima le quieren controlar la fresa.

Ustedes tranquilos, que el puñetero papel lo aguanta “toico”. No le haga usted caso a lo que digan por ahí, que aquí, en esta Andalucía nuestra somos ricos en sabiduría, en alegría a la hora de contar chistes, y en la de tomarnos a guasa el hambre de nuestra gente.

¿Los más pobres, nosotros, los almerienses?: ¡Amos ya!