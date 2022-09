Alternativa real

La ciudad de Almería tiene nueva alcaldesa. La decisión del anterior alcalde de marcharse a Sevilla, a pesar de que había repetido en decenas de ocasiones a lo largo de los últimos meses que su mayor ilusión era seguir siendo alcalde, ha provocado un cambio en la composición del equipo de Gobierno del PP que fue legitimado durante el Pleno de elección de alcaldesa celebrado el pasado viernes. Un Pleno celebrado con una suntuosidad impropia del mero trámite administrativo de que se trataba y un Pleno que llegaba tarde, puesto que la alcaldesa, cuando ha permanecido en funciones, lo ha hecho durante más días de los que recoge la Ley, sin importarle haber puesto en riesgo la seguridad jurídica de los actos administrativos que se han realizado en el Ayuntamiento hasta su toma de posesión oficial.En cualquier caso, los cambios de personas que se han producido en el equipo de Gobierno del PP no distrae en absoluto al grupo de concejales del PSOE de nuestro principal objetivo: seguir trabajando para hacer de Almería una ciudad mejor. El proyecto del PP para Almería está agotado tras 20 años consecutivos en los gobiernos municipales, de donde salen precipitadamente hacia otras instancias superiores de la política en cuanto tienen oportunidad quienes recibieron la confianza de los almerienses. El señor Rodríguez Comendador yéndose al Senado y, ahora, el señor Fernández Pacheco a la Junta de Andalucía, han incumplido el compromiso adquirido con los ciudadanos. Por nuestra parte, desde el Grupo Socialista vamos a trabajar durante los próximos meses con la máxima ilusión y ganas para que los almerienses recuperen la confianza en lo que su Ayuntamiento puede hacer por ellos. Queremos tener una Almería limpia, por fuera y por dentro. Por fuera porque es un clamor diario de todos los vecinos. Vayas al barrio que vayas, no hay un solo día que no nos trasladen quejas por cómo está Almería de sucia. Por dentro, porque queremos un Ayuntamiento limpio, claro y transparente, donde todas las actuaciones que se lleven a cabo tengan su correspondiente control y que no sea un coladero para meter a amigos, afines o familiares. Con este PSOE eso se acabó.

Proponemos un modelo de ciudad part cipativo, donde dar voz a todos los colectivos, asociaciones o entidades, sean del color político que sean porque a los socialistas no nos da miedo escuchar a las personas. Otra manera de gobernar es posible y otra Almería es posible. Representamos una alternativa real al modelo actual de ciudad y de gobierno municipal.