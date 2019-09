El secretario general del PSOE ha presentado esta semana el documento sobre el que ha venido trabajando durante agosto para conseguir los apoyos necesarios para que exista un gobierno estable y progresista en España. El documento está compuesto por 370 medidas ambiciosas, reformistas, transformadoras y modernizadoras fruto de la alianza que los socialistas hemos forjado con gran parte de la sociedad civil a través de las rondas de trabajo y contactos que se han mantenido para escuchar y para reflexionar con quienes conocen en primera persona las necesidades del país. Así, la reforma del Estatuto de los Trabajadores, la gratuidad de las guarderías, la derogación de la Ley mordaza o la aprobación de la Ley de Eutanasia son algunas de las propuestas presentadas esta semana por Pedro Sánchez. En todos los encuentros Pedro Sánchez ha ofrecido un programa común progresista en alianza con los españoles que permita no sólo la investidura, sino también una legislatura con estabilidad para poder desarrollar las prioridades marcadas por estos colectivos. Asimismo, existen otros retos como la digitalización, la lucha contra la despoblación, la reconstrucción del estado del bienestar o una reforma fiscal más justa y progresiva, además de hacer frente a los retos internacionales coyunturales como el Brexit y lo que España se juega en este asunto. Como partido ganador de las elecciones y al que le corresponde el encargo de los ciudadanos de formar gobierno, éramos conscientes de que los socialistas no podíamos volver a ofrecer la fórmula del gobierno de coalición que fue rechazado irresponsablemente por Unidas Podemos negando, por segunda vez, un gobierno progresista en este país. Hay alternativa. Los socialistas la reivindicamos y, por eso, tenemos la esperanza de que Podemos no vaya a frustrar, por tercera vez, la oportunidad en la formación de un gobierno en España, que asuma su responsabilidad como partido de izquierdas. Por eso, hay que permitir una investidura y una legislatura con estabilidad, crecimiento y que haga avanzar a este país. Para ello, el PSOE necesita los apoyos suficientes que garanticen este gobierno y cuenta, ahora, con el respaldo de la sociedad civil con medidas y propuestas que demuestran el compromiso que adquirimos con los españoles cuando nos dieron su confianza el 28 de abril para que España avanzara.