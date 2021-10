Alumnos responsables

Todo alumno ha de tomar conciencia de sí mismo, de sus capacidades y limitaciones, conociendo las posibilidades que el entorno le proporciona. Si un niño conoce qué es lo que realmente le gusta, cuáles son sus potencialidades cognitivas, y qué posibilidades existen para alcanzar sus deseos, no se frustrará en el futuro, no estará defraudado en la edad adulta, y será feliz. Conoce bien sus metas, las habilidades que lo distingue de los demás, realizando un trabajo bien hecho.

Yo me conozco, sé lo que puedo conseguir, aquello que me gusta, en qué lugar puedo presumir de una labor reconocida socialmente por el trabajo bien hecho, pero tengo que emprender el camino para conseguirlo. La Voluntad me garantiza que pueda lograrlo, debiendo realizar un esfuerzo. Aparte de ser y poder hay que querer, y después hacer.

Hay objetivos que superan las voluntades individuales para conseguirlos, por lo que precisan de una colaboración entre todos los individuos. El respeto genera responsabilidad, y gracias a esta surge el esfuerzo, que en este caso es colectivo. Se alcanza de esta manera situaciones de colaboración que hace prender la amistad, confianza, el bien común, y por ende la felicidad.

Uno de los objetivos de la Escuela es conseguir la felicidad del alumno. ¿ Qué significa ? ¿ Dejar que haga lo que quiera presa de sus fantasías y egoísmo? Lo que se quiere explicar es que el alumno se ha de conocer a sí mismo, y aprenda a respetarse, al igual que a los demás, trabajando para lograr aquello que le gusta, gracias a la voluntad y esfuerzo. Esto es lo que proporciona un Sistema Educativo dirigido a tal fin.

Ser responsable es tener conciencia de las circunstancias personales, de los peligros que acechan, poseyendo la voluntad necesaria para superarlos, e igualmente para desarrollar las actitudes personales y conseguir los objetivos propuestos. También conocer que solo no se puede conseguir muchas metas que la vida propone, por lo que es necesaria la colaboración social, la cual se consigue en un clima de igualdad en el respeto.

Estas ideas son las que debe trabajar el Profesor, orientando al alumnado hacia sus potencialidades, inculcando el concepto de respeto aquí descrito, ayudando a madurar para que se adquiera la voluntad, y se esfuercen, para conseguir ser ellos mismos, desarrollarse en las habilidades en la cuales destaca y es feliz. En la Escuela se ha de posibilitar que el alumno sea responsable, madure y conozca qué le gusta, siendo emocionalmente autónomo.