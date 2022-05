Amado líder

Te adoramos oh líder supremo Elon Musk. Eres nuestra referencia, nuestro ideal, el hombre que traerá la verdad al mundo, el que distinguirá el bien del mal, el mismo que nos llevará al espacio y hará que no tengamos los pies en la tierra. El hombre que revertirá las leyes de la termodinámica con un pestañeo porque son leyes antiguas y superables. El hombre que tiene tanto dinero que se gasta así como el que paga un café, 44.000 millones de dólares en comprar una red social de la que no sabemos como genera ingresos para poner orden. Su orden. Luz en las redes, calma en las aguas, porque Musk anda sobre las aguas sin hundirse. Discierne, es decir, no confunde los boots y los trolls. Él ve claro y no el resto de humanos, que lo vemos todo oscuro y que ponemos (ponen) tonterías, amalgamas, chorradas, filípicas, murgas, turras, sentencias, mensajes cortos con los que la humanidad contiene la respiración. Pero la red está infestada de falsedad y tanta iniquidad tiene un límite: Él. Porque ahora es SU red. Por tanto debemos confiar en que los filtros, censuras y lápices rojos serán inspirados por su inteligencia divina, la misma inteligencia que le ha hecho ser el hombre más rico del mundo, o el segundo, no discierno. Y cómo podremos compensarte si no es jugando a tu juego y diciendo lo que tu quieres que digamos y como quieras que lo digamos. Pondremos una foto tuya como fondo de pantalla y seguiremos tus instrucciones, todos andando al unísono cantando tus opiniones sobre todas las cosas, porque los díscolos, excéntricos y heterodoxos los vomitará Musk. Creo en Musk, creador del espacio y del ciberespacio, dominador de los trolls y los boots, prohibidor de los spoilers, azote de los hackers, terror de las leyes de la física, que igual te vende un lanzallamas (que no sé para qué) que diseña en su mente un túnel donde se podrá viajar a 1.200 kms/hora, tan rápido como su mente. Como hacerlos muy anchos es muy caro, ha tenido la idea genial de hacerlos más estrechos y que todo el mundo vaya en una cápsula y con la tierra sobrante (la tierra en general) hacer ladrillos tipo lego. Lanzará bombas nucleares en Marte, pondrá una wifi a nivel mundial. Cómo no seguirle y adorarle. La última idea, que Almería la llenemos de paneles solares para abastecer de energía solar a toda Europa, pues mira, podríamos ponerlos sobre los invernaderos. Cómo no se nos había ocurrido antes.