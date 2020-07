Amarga despedida

Siento tus pisadas, alejándose sobre la grava del jardín, y me invade un frío glacial. Te conozco tan bien!, sé que no vas a volver la vista atrás. Fui tu sueño hecho realidad, y vosotros, la pareja que anidó en mí, la que llenó de hebras y hojas de hierba, todos los huecos de mi vida. Aún recuerdo vuestra alegría al conocernos, los ojos con que me mirasteis, las risas que sonaban por todo aquel minúsculo universo, que tanta felicidad os prometía. Pronto me llenasteis de cosas, cubristeis mis huecos, me hicisteis una más de la incipiente familia que acababais de formar, y yo orgullosa de ello, os acogí en mi regazo. Los susurros de amor contenido, se mezclan con el llanto del recién nacido, con sus risas, y con las nanas con las que arrullabais a vuestros hijos. Todo eso lo guardaré como un tesoro, y será lo único de que de vosotros me quede. El olor del agua de colonia infantil, el del perfume que usabas tú, cuando te preparabas para salir un día de fiesta, el de él, dulce y picante a la vez… Todos esos aromas que envuelven los recuerdos, los tengo en mi memoria, grabados a sangre y fuego. Y ahora….., siento el dolor punzante de vuestra ausencia, es como si me quedase desnuda y sola en medio del desierto, quemada por un sol cegador, que me induce al delirio. Sé que no volveremos a vernos, pero nadie podrá destruir nunca los lazos que nos unen para siempre. Se puede imaginar el futuro, pero el pasado somos nosotros mismos, y nadie nos lo puede arrebatar. Quedará para siempre, en el archivo de mi memoria, el llanto quedo, (para que no lo escucharan los niños), con que recibisteis la noticia que os desgarró el corazón a vosotros, y heló el mío para siempre. A veces, aunque solo sea a veces, las cosas suceden como en una torre de naipes: se cae la primera carta y arrastra de todas ellas. Al principio él perdió su empleo, fue una mala noticia, pero la afrontasteis con gallardía. Después lo perdiste tú, y no os dejasteis llevar por la angustia, al contrario, os dio más fuerza para luchar. Pero la pendiente, se produjo cuando había que elegir: comer y/o pagar la hipoteca. No fue difícil escoger, los niños no tenían que darse cuenta, así que nunca faltó la leche o un plato de comida. Tampoco le faltó tiempo al banco para el lanzamiento. Los fondos buitre, como aves carroñeras sobrevolaron el cielo y agarraron con fuerza la presa. En medio de mis reflexiones escucho la cancela, traspasas la puerta que te lleva a la calle, y en ese momento, vuelves la vista atrás y la diriges a mí, por última vez; compruebo desde la lejanía que la fijas en el balcón, y con los ojos arrasados por las lágrimas, lees: "Se vende. Precio de chollo. Cuatro dormitorios, dos baños, cocina y terraza. Calidades de lujo". Lo que no dice el rótulo es el dolor que llena sus estancias, y lo que no exhibirá jamás, cuando la enseñen a los futuros compradores, serán los sueños rotos y los cadáveres que deja.