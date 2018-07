Ambiente desangelado

Desde que ¿tengo? uso de razón, asocio el verano con los "cines de verano". De ellos tengo recuerdos muy marcados en mi memoria, pero hoy le toca a la Terraza Apolo A, cuyo recuerdo es de cuando yo tenía unos seis años y vivíamos en la trastienda de la tienda de comestibles que en la Rambla Alfareros, tenía mi padre. Un domingo, por la tarde, mi padre preparó unos bocadillos y bajamos paseando, que entonces si que se estilaba, hasta el Bar Martínez, donde Carmelo -que más adelante aparecerá otra vez- nos puso una botella de Casera (no es publicidad). Tras la opípara merienda-cena (no confundir con brunch, que es por la mañana y a base de zumos healthy y huevos benedictinos) nos fuimos a la Terraza Apolo A. En un cambio de rollo a mí se me antojó ir al aseo y pese a las advertencias de mi madre a mi padre: "se apagarán las luces y se va a perder", fui solo al aseo. Efectivamente, se apagaron las luces y me perdí, pero gracias a eso me invitaron a churros en la taquilla y tuve mi momento de gloria, ya que proyectaron una nota informando dónde estaba. En ese mismo "local" es donde Carmelo Martínez regentó poco después el ambigú de lo que fue el embrión de la Caseta Popular y servía una magnífica menta: "Jábega". (lo de Apolo A y los jábegas, es una aportación de mis dos buenos amigos M.P.H.R. y A.S.M. de los que no desvelo nombres por aquello de la nueva L.P.D.). Y en ese mismo solar, ya no local, es donde se construyó lo que luego sería, parafraseando a Cela: "gloria y loor de Almería y sus instituciones", nada más y nada menos que el GRAN HOTEL ALMERÍA, que ahora está "desangelado", con tableros cerrando sus puertas. Recientemente he leído en la prensa que van a reabrirlo, aunque parece ser que, desgraciadamente, sobre él pesan problemas legales. ¡Ojalá lo abran! porque aunque ninguna obra humana es eterna, en este caso se dan unas circunstancias muy singulares, ya que es un lugar emblemático, un edificio emblemático, está asociado a una época emblemática de la historia reciente de Almería, además de su propia historia. ¿Quién no ha pasado por el Gran Hotel?. En Almería hemos ido cercenando lo histórico con mucho esfuerzo e interés, pero alguna vez hemos de hacer lo contrario: salvarlo. Y ahí si que juegan un papel importante las Instituciones Públicas como dinamizadoras de lo privado, para, entre todos, conseguir quitar los tableros de sus puertas y que luzca como se merece. No quiero ni pensar que un día nos digan que los cimientos están mal y que ¡oh noticia! hay que derribarlo y hacer pisos.