Ambigüedades

En la sede de su partido, Carlos y Manolo se encuentran diseñando el programa de educación. "¿Y si ponemos que destinaremos gran cantidad de dinero a las editoriales, que luego sus dueños son muy agradecidos?". "Manolo, hombre, eso no lo podemos poner, mejor escribe que habrá libros de texto gratis para todos". "Ya, pero hoy en día es más importante la metodología del profesor". "Eso no vende, Manolo, que no estás en lo que estás". "¿Y si ponemos que le vamos a dar todo el dinero que podamos a mi amigo Fernández, dueño de una red de escuelas concertadas, y a los Maristas, que tienen buenos contactos y mucha mano con los críos?". "Eres un inútil, Manolo. Pon solamente que mejoraremos la calidad del sistema". "¿Y si ponemos que habrá dos docentes en cada aula para atender a la diversidad, que las escuelas estarán disponibles todas las tardes para actividades abiertas a la comunidad, y que no se segregará a nadie?". "Pero bueno, Manolo, ¿tú sabes lo que cuesta todo eso? Pon solo que haremos una escuela inclusiva, y el resto ya veremos". "Hacer un pacto educativo a toda costa, aunque sea una porquería, para apuntarnos el tanto". "Escribe solamente lo de trabajar por un pacto educativo". "¿Y las cifras? ¿ponemos que incrementaremos el gasto en educación?". "Genial, Manolo. Por fin propones algo sensato. Ponlo así y luego haremos lo que nos dé la gana con el dinero".

La idea puede ser muy buena o muy mala, da igual. Todo queda en grandes palabras, muy fácilmente reinterpretables, que den el suficiente margen a los partidos para hacer lo que les plazca. ¿Conciben ustedes que se hable de aumentar el gasto en infraestructura, pero no se nombre ni una sola nueva carretera, una mejora, un embalse o una línea de ferrocarril?.

Valoro muy positivamente la intención de que la educación de 0 a 3 años sea gratuita, aunque nadie hable de la conciliación familiar o de que haya dos años de baja por maternidad. También es muy positiva la propuesta de que la Universidad sea gratis, aumentar las becas, o que haya clases de inglés gratuitas... Sin embargo, hace mucho que el problema principal de nuestro sistema no son (solo) los recursos y menos en cuanto a acceso a las enseñanzas. Por eso deberíamos exigir que nos dijeran exactamente qué entienden por calidad, atención a la diversidad, pacto educativo, y aumento del gasto, por poner solo algunos ejemplos. El resto, son ambigüedades.