Ahora que hay tantos medios de transporte y tan buenos aularios en las universidades, hay un interés exacerbado por tener cuantas menos clases presenciales, mejor. Se tiende a que todo lo que pueda hacer a través “de la red”, se haga por ese medio. Pertenezco a una generación que padeció clases horribles impartidas por profesores que, aunque dominaban su disciplina, no la transmitían bien; de todas formas, los apuntes que tomaba estaban ahí y como se sabían la materia, se podían estudiar. Pero también, tuve la fortuna de asistir a clases de otros profesores que transmitían “que daba gusto” escucharlos, y luego estudiarse sus apuntes. Por lo tanto, siempre seré partidario de las clases presenciales, siempre que sea posible, usando como último recurso la red. Además, cuando las clases son presenciales, e incluso escribiendo en la pizarra, sea ésta negra, verde o blanca, lo cierto es que al alumno le da a tiempo a ir observando el ritmo de la explicación, lo cual en Ciencia, es fundamental porque sigue el orden establecido por el Método Científico, que es de total aplicación aplicación en la vida diaria.

Veamos como ejemplo una afirmación de Bertrand Russell: “Si una idea no tiene consecuencias observables, entonces no es necesaria para entender el funcionamiento del fenómeno.” Y lo explicó con la idea de que hubiera una cafetera entre la tierra y la luna. Con los telescopios que había en la época no la veía. Utiliza los mejores telescopios a su alcance, y seguía sin verla. Como explicación, Russell dice que la cafetera es más pequeña de lo que cabía esperarse, pero a pesar de ello, la cafetera sigue existiendo. Es decir, cambia las reglas de juego “a mitad de partido”. Y ahora una aplicación práctica en la vida diaria. Supongamos, es sólo una suposición, que el gobierno aprueba una amnistía, aunque ello está prohibido expresamente en nuestra Constitución.

Como somos resultado de una evolución, y tenemos un cerebro con capacidad de pensamiento crítico, pero que curiosamente no lo usamos para verificar los hechos, sino que actuamos en función de “lo que nos informan nuestra fuentes”, que son opiniones y que pueden estar sesgadas, puede darse el caso de que el gobierno apruebe una amnistía que vaya en contra de lo ya juzgado, y sentenciado con arreglo al método científico del Derecho vigente en España en esos momentos, que es el mismo que hay ahora. Es decir, que cambien las normas a mitad de partido, como hizo Russell a mitad de su experimento, y ¿en qué lugar quedarían aquellos magistrados y jueces que juzgaron y sentenciaron esos hechos de acuerdo con las mismas normas que hay ahora?. ¡Señor, qué cruz!.

P.D. Para don Juan J