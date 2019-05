Amor por Galdós

A MO a Benito Pérez Galdós "a puro grito y en silencio" como dice la canción que hicieron inmortal las voces de Rocío Jurado y Raphael. El pasado viernes, diez de mayo, conmemoramos el ciento setenta y seis aniversario del nacimiento del escritor canario. Ampliamente considerado como el mejor escritor de nuestras letras después de Cervantes, fue el más importante impulsor de la superación del romanticismo en la literatura española. De su mano llego para quedarse el realismo en el siglo XIX. Cuidó mucho su intimidad, amante de los animales, fue un periodista entregado. Toda su vida y vasta obra están comprometidas con la justicia social y la calidad de vida. Feminista adelantado a su tiempo, como lo fue la obra cervantina, hasta en eso se dan la mano, contribuyo sin descanso a crear pensamiento crítico y cultura política en España. Claro reflejo de ello son Los Episodios Nacionales, cinco series de diez novelas sobre la historia del siglo XIX contada desde la vida cotidiana de diferentes personajes y acontecimientos. Es tal la profundidad de su análisis y exposición de los hechos, que no se puede comprender la historia de España sin Galdós. Por favor, si no los han leído, acudan a la biblioteca más cercana y entréguense a su lectura, como la vida, será una experiencia de dicha y de quebranto a la que no querrán renunciar. En gran medida Galdós incentivo mi vocación de humanista. José Luis Garci llevo con maestría la novela El Abuelo a la pantalla grande. La primera vez que conocí a Fortunata y Jacinta tenían los rostros de dos extraordinarias actrices: Ana Belén y Maribel Martin, en la versión de la novela que realizo Televisión Española. Cuando viajen a Madrid no dejen de visitar la Plaza de Pontejos, junto a la Puerta del Sol, al caminar por aquellas calles tienes la sensación de que de un momento a otro nos cruzaremos con Estupiña, doña Barbarita y el mismísimo Juanito Santa Cruz. En estos tiempos de necedad y fomento de la ignorancia recordemos un fragmento de Fortunata y Jacinta: "la moral política es como una capa con tantos remiendos, que no se sabe ya cual es el paño primitivo". Después de cuarenta años de democracia los españoles no tenemos cultura política. Necesitamos aprender del mundo galdosiano con la libertad que el cainismo rentista nos escamotea con necio y trilero interés.