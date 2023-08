Ana María, una española

Amediados de los años noventa, en Madrid, conocí a una señora de cuyo nombre siempre quiero acordarme. Con mi amiga Ana María ande por la Plaza de Santa Ana. Ella decía que era su plaza ¡¡Porque la vida es sueño!! Allí nos reciben las esculturas de Pedro Calderón de la Barca y Federico García Lorca. Y el Teatro Español. Comenzó a trabajar siendo una adolescente como aprendiz en hoteles de la capital. Hizo una brillante carrera a base de tesón y esfuerzo por aprender cómo gestionar con éxito un establecimiento hotelero, desde el más modesto, a los grandes hoteles. La medida de sus logros la dan el cariño y admiración con los que tantos amigos la echamos de menos. Su labor le dio la oportunidad de conocer a multitud de personas, de diferentes ámbitos, nacionalidades, profesiones y circunstancias. Era un placer escucharla y conversar con ella. Decía que uno de los grandes problemas de España era la falta de respeto por el trabajo bien hecho, por el esfuerzo y las ganas de mejorar las cosas. De ahí la arrogante injerencia profesional, y la falta de respeto por las personas que se arriesgan para crear su propia empresa o negocio. El respeto por el propio trabajo comienza por valorar sin envidia los méritos de los demás. La envidia. La repugnante, pérfida y destructiva envidia. El purulento vicio que nos ha traído hasta la decadencia que vivimos. “La envidia es tan flaca y amarilla porque muerde y no come” (Francisco de Quevedo) Es una mentira atroz eso de la ‘envidia sana’. Admira a quien tiene más inteligencia y talento que tú. Que te sirva de inspiración; de ejemplo. Ser y hacer como persona educada y civilizada exige dominar lo peor de nuestra naturaleza humana. Si los individuos no lo hacemos, la sociedad de la que formamos parte se sume en la autodestrucción. En estos extraños y tristes días, no dejo de acordarme de varias de las cosas que me dijo. “No te fíes de nada de lo que los políticos quieren que creamos. Para conocerlos de verdad hay que verlos en los salones de los grandes hoteles. En general, es toda una experiencia observarlos como se comportan y deducir por qué tienen tanto apego al lujo y el privilegio”. Mi amiga Ana María era una española que fue responsable de sus actos toda su vida. Fracasó y volvió a empezar. No pudo ir a la universidad, así que iba a las bibliotecas. Con emoción, hoy comparto con ustedes su recuerdo.