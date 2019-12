Ana Orantes frente al terrorismo educativo

Analizando los datos y estudiando las estadísticas, la probabilidad de que en occidente nos afecte un ataque terrorista son ínfimas. Es muchísimo más probable tener un accidente de tráfico, padecer una enfermedad grave, o que un mal resbalón nos abra la cabeza. Sin embargo, los gobiernos utilizan el terrorismo como excusa para la vigilancia continua, para coartar libertades e incluso para atacar países. Al final, siempre pagan (pagamos) los mismos. Algo similar ocurre con la ola fascista que empieza a llegar a la escuela. Que en la región más grande de España una familia denuncie a un profesor por cualquier motivo, no es ninguna noticia, sea cual sea el motivo de la denuncia. En esta vida hay todo tipo de personas. Lo peligroso es la repercusión mediática, el apoyo explícito de un determinado partido político y una asociación nacional. Tampoco es casual que en este ambiente, con los resultados electorales que tenemos, haya salido precisamente ahora. Quizá se está dando poder a descerebrados que antes no hubieran hablado, por simple miedo al ridículo. El problema, como en todo terrorismo, es el miedo que puede generar entre el profesorado y en el sistema educativo. Habrá ciertos docentes que se lo piensen dos veces antes de tratar determinadas temáticas, y no nos lo podemos permitir. Ahora, más que nunca, tenemos que ser valientes, con la energía y el poder que nos dan los argumentos. Necesitamos que este tipo de gentuza vuelva al silencio. Necesitamos que quienes tengan miedo, sean aquellos a quienes les molesta que se proyecte una entrevista a Ana Orantes en clase. El de Ana fue uno de los casos más mediáticos y sentidos por la población en lo que a violencia de género se refiere. Ana se atrevió a denunciar públicamente, y pagó con su vida. Ahora un profesor de Córdoba se enfrenta a una denuncia solo por cumplir con su trabajo. La educación en valores, los planes de igualdad, la coeducación y la lucha contra la violencia de género son temas obligatorios en las escuelas. Y así debe seguir siendo.

La escuela nunca ha sido neutral, en ninguna época, contexto o lugar. Siempre ha estado condicionada por el régimen político, la normativa, e incluso el entorno más cercano. Es imposible ser neutral en la defensa de los derechos humanos, la democracia, la convivencia, la igualdad… No hacer nada significa perpetuar lo que ya existe. Es la apuesta ideológica más fuerte.