Analizando en profundidad...

He tenido problemas con la floración de unos almendros. Casi todos en la misma parcela y de la misma variedad. Solo muestran brotes de hojas y ningún "proyecto" de flor. Como no quiero que se vuelva a producir ese problema decido ponerlo en conocimiento de los técnicos para que indaguen las causas. Sobre todo, querría saber si es como consecuencia de un error mío. La verdad es que no he recibido una respuesta satisfactoria. Temo, por tanto, que no pueda poner remedio y se reproduzca el fracaso. Tengo que seguir buscando sin engañarme. ¿Será la mía una actitud razonable? Yo creía que sí. Sin embargo, cuando oigo algunos análisis de los resultados electorales en boca de ciertos "próceres" y líderes políticos, o yo estoy muy equivocado o están equivocados ellos. Más que nada porque no me parece que sea muy sensato atribuir a determinadas causas el resultado poco halagüeño que les han deparado las urnas. Curiosamente todos son análisis que lo achacan a la baja participación, o a la actuación de otros políticos, incluso a inertes edificios. Pero nada he oído de autocrítica, de echar sobre sus espaldas la causa de su fracaso. A lo sumo, dicen que no han sabido explicarse, y que no los han entendido bien (porque "la gente" necesita las cosas muy mascadas, porque "la gente" no es avispada, supongo). ¿No se les habrá ocurrido pensar que no interesa a la mayoría lo que ellos ofrecen? ¿No tendrían que pensar que sus planteamientos y soluciones (cuando las presentan) son vacuas o, lo que es peor, son contraproducentes para muchos y por eso no se aceptan? ¿o tal vez que no generan suficiente confianza? Parece que actúan como el productor o el vendedor que no consigue colocar sus productos y en lugar de mejorar la oferta culpa a los consumidores de no ser capaces de valorar ni el producto ni la ocasión que se les presenta. Aunque a veces sospecho que sí, que saben que sus programas no tienen gancho y optan como solución recurrir a las encuestas para ver qué es lo que quieren los electores para edulcorar su oferta. Nunca estuve de acuerdo con las encuestas que sirven para preparar la oferta electoral si piden soluciones; sí lo estoy si sirven para detectar los problemas que apuran a los ciudadanos. En todo caso, los distintos partidos reflejan diferentes cosmovisiones o ideologías, y su oferta electoral no debería ser otra que enfrentar esos problemas de acuerdo con sus valores. Y si no gustan sus soluciones…pues eso.