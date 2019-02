Andalucía sin Presupuesto

Si sorprendente y decepcionante fue la decisión adoptada por el nuevo Consejo de Gobierno de Moreno Bonilla al suprimir el impuesto de sucesiones para beneficiar a los ricos y millonarios de Andalucía, nos esperaba una mejor. La medida del impuesto de sucesiones es contraria al interés general y afectará en la recaudación para la mejora y financiación de los servicios públicos. No contento con esta mediocridad anuncia que hasta después de mayo, tras las Elecciones Municipales, no habrá presupuesto de la Junta. También, en su primera entrevista en prensa este fin de semana reconocía poco margen en las cuentas para sus objetivos. Toda una declaración de incapacidad, la de Moreno Bonilla, que anuncia que todo lo que prometió no podrá cumplir, como los 600.000 nuevos empleos de su campaña electoral.

La decisión de posponer los Presupuestos de Andalucía hasta después de las elecciones es grave y tiene repercusiones negativas tanto para el empleo y el ritmo de crecimiento progresivo que mantiene Andalucía en estos últimos 4 años en lo económico, como para la imagen que se traslada de incertidumbre, inestabilidad y debilidad de nuestra región y que puede alejarla de la senda constante y sostenida de solvencia nacional e internacional que nos venía avalando.

Una medida que muestra debilidad del Gobierno, que tiene un efecto negativo también en el día a día de las inversiones, de la mejora de los servicios públicos, de la incorporación de nuevos profesionales a la educación y a la sanidad, por ejemplo. Tampoco es bueno para financiar la gratuidad de los libros de texto, para poder llevar a efecto las retribuciones e incrementos pactados a los funcionarios. Todos ellos son ejemplos más que evidentes de cómo esta decisión partidista y electoralista del PP, Ciudadanos y Vox afectará negativamente a nuestro día a día.

Los socialistas estamos advirtiendo de que esta decisión pudiera esconder un recorte y una disminución en la calidad de los servicios públicos básicos que han sido hasta ahora y gracias al PSOE bandera de la comunidad, como son la dependencia, la sanidad y la educación, para abrir la puerta a otros intereses privados. Esto pararía a Andalucía y como la derecha incluso reconoce tras el buen año para el empleo en nuestra tierra, no apuntalar y afianzar la senda de la creación de empleo sería muy preocupante para los andaluces.