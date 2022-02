Una tierra no es libre si no tiene una Sanidad Pública donde sus ciudadanos y ciudadanas se sientan seguros. Sin embargo, la pésima gestión del Gobierno andaluz, presidido por Moreno Bonilla, está obligando a la ciudadanía a -literalmente- buscarse la vida en la sanidad privada; quien pueda pagársela, claro. Listas de espera para el especialista disparadas, consultorios a los que han cerrado sus puertas y como colofón, en medio de una pandemia mundial, 8.000 sanitarios despedidos en toda la comunidad y un hospital cerrado en nuestra provincia, el de la Cruz Roja. Tampoco existe una Andalucía libre cuando el acceso a la educación se convierte casi en un privilegio. Ya lo dice el Artículo 21 del Estatuto de Autonomía cuando hace referencia a que se garantizará la educación pública en condiciones de igualdad y no discriminación. Pues bien, no hay libertad y sí hay discriminación cuando lejos de fomentar el acceso de todos y todas a este derecho, independientemente de sus condiciones económicas o sociales, se gestiona a favor de lo privado con la asfixia de lo público. Ya hemos visto estas últimas semanas como Moreno Bonilla y su equipo está autorizando dos universidades privadas, a pesar de los informes desfavorables emitidos en el procedimiento, y ya se sabe que están en proyecto otras cinco más. Su intención de privatizar la atención en los centros escolares a los menores con necesidades especiales no fomenta tampoco la libertad, censurando así su acceso a la educación en igualdad de oportunidades. Recortes y más recortes: 529 plazas menos en Educación Infantil, recortes de 135 millones de euros en los presupuestos a las universidades públicas andaluzas y la aprobación de un nuevo modelo de financiación, a pesar de las posturas en contra. ¿Esto es libertad? No. Los andaluces no pueden ver condicionado su acceso a los servicios públicos y al estado del bienestar, dependiendo de sus condiciones económicas o sociales. Esto no es igualdad de oportunidades, ni esta es la Andalucía libre que quieren los andaluces. Invito a Moreno Bonilla a dejar de darse golpes en el pecho al grito de "Sea por Andalucía libre, España y la Humanidad" y que saque más tiempo para escuchar a su ciudadanía y así luchar y gestionar, de una vez por todas, para conseguir esa Andalucía Libre que todos y todas ansiamos.