Otra Andalucía es posible

El próximo domingo los almerienses y el resto de andaluces vamos ir a votar. Vamos a tener en nuestra mano el elemento más sencillo, pero a la vez más poderoso, para poder cambiar nuestras vidas. Yo tengo treinta y cinco años y cuando nací, los socialistas ya gobernaban la Junta de Andalucía. Por lo tanto, a lo largo de toda mi vida, igual que en las vidas de todos los almerienses y andaluces que tienen mi edad, no se ha podido ver ni conocer otra forma de gobernar. Del mismo modo, durante todos esos años no hemos dejado de ver a Andalucía encabezando negativamente todos los indicadores que marcan la calidad de vida y el desarrollo de las sociedades democráticas. Y esto no es un insulto a los andaluces, ni un ataque a nuestra manera de ser: es un simple repaso por las estadísticas y por las hemerotecas. Al margen de lo que la propaganda oficial de la Junta proclama insistentemente, tras casi cuarenta años de socialismo Andalucía es la comunidad de España con más paro, con más aulas prefabricadas, con más listas de espera, con peores tasas de excelencia académica y también es la región española más afectada por la corrupción. En estos momentos, los dos últimos presidentes de la Junta están sentados en el banquillo para esclarecer el destino de casi 800 millones de euros desviados presuntamente para favorecer a personas afines al PSOE. Y esto no son opiniones sesgadas, sino hechos comprobados. Por eso creo que los almerienses vamos a tener, el próximo domingo, suficientes elementos de juicio para decidir en quién se puede confiar y en quién no. Y no se puede confiar en quien llegó prometiendo cambio y se ha pasado los últimos años apoyando a la que ahora descubre que hay que cambiar porque no es buena. Tampoco se puede confiar en cuantos llegan cargados de populismos recetando soluciones fáciles para propuestas complejas. Pero sobre todo, no se puede confiar en quienes llegan a las elecciones prometiendo a los almerienses las mismas cosas que ya nos prometieron en las elecciones de hace cuatro años y no han cumplido. Frente todo eso, los almerienses tenemos la garantía de cambio que supone el proyecto de Juanma Moreno y la candidatura que en Almería encabeza Maribel Sánchez. Por eso estoy convencido de que otra Andalucía es posible: porque sé que tú y muchos más como tú también lo creéis. Y por eso vamos a votar al PP para hacer posible ese cambio.