Andalucía es referencia de estabilidad

Mientras los socialistas insisten en decir que desde que perdieron el poder en la Junta todo va a peor en Andalucía, o no terminan de decidir cuántas naciones hay ahora en España, el gobierno de Juanma Moreno es el primero de todas las comunidades autónomas en tener aprobados los presupuestos para el próximo año 2020. Esto, que objetivamente es un dato positivo para todos los andaluces, no parece formar parte de ese catálogo de calamidades y pérdidas de derechos que pronosticaron los socialistas cuando ordenaron cercar el Parlamento Andaluz cuando se cerró el acuerdo de gobierno entre PP y CS con el apoyo de VOX. Y lejos de ese aviso de problemas, lo cierto es que en Andalucía las cosas van mejor desde que los socialistas han dejado de estar al frente del gobierno. De entrada, el presupuesto aprobado es el reflejo de un esfuerzo compartido y dialogado entre unas fuerzas políticas que estamos unidas en el objetivo de poner a Andalucía en el lugar que el esfuerzo y la capacidad de los andaluces nos hace merecer. Un ejercicio de responsabilidad, moderación y pragmatismo, que ha puesto los intereses generales de los andaluces por encima de las siglas y las fronteras políticas, demostrando que cuando se trabaja con humildad y con sensatez las cosas salen adelante. Y se trata de una noticia especialmente importante en estos momentos de inestabilidad y dudas políticas a nivel nacional, porque los presupuestos aprobados no sólo garantizan la estabilidad de las cuentas públicas andaluzas, sino que nos van a permitir seguir avanzando en la senda del desarrollo y la prosperidad. Pero tampoco debemos perder de vista la enorme carga social de estos presupuestos, que baten un nuevo récord con más de 20.000 millones de euros dedicados a políticas cercanas a quienes más lo necesitan. A pesar de las incertidumbres que genera en toda España el opaco e inquietante proceso de formación de gobierno por parte de Pedro Sánchez, el presupuesto que se ha aprobado en Andalucía tiene como objetivo generar empleo y seguir atrayendo riqueza para generar productividad y avanzar en el progreso y bienestar de esta tierra. Un panorama que nada tiene que ver con el escenario catastrófico que anunciaban los que antes cercaban el Parlamento y que ahora no saben dónde meterse para tapar los escándalos que provocaron o consintieron.