Saber Esperar

Nos pasamos la vida esperando. Y puesto que esperar es lo que hacemos siempre, bueno sería aprender a hacerlo bien, con sosiego en la rumia de los pensamientos que nos sitúan en nuestro reino de paz o en la ensoñación de un anhelo nuevo, estando a mano de quien venga a sentarse con nosotros a “pegar la hebra” contrastando ideas o compartiendo recuerdos y, ya puestos, confirmar la certeza de que no vamos solos en este peregrinaje hacia el horizonte.

“Bástele a cada día su afán”.

No sé si en lugar de enseñarnos que hay un premio o un castigo, un cielo o un infierno, una medalla al valor, una placa con tu nombre en la calle de un pueblo - siempre que hayas acreditado los méritos suficientes - no hubiera sido mejor que los maestros nos hablaran del gozo que da aprender, compartir, sentir que cualquiera de nuestros semejantes nos puede abrir la mente con sus palabras, o conmover con un ejemplo de humildad, o divertir con un detalle de ingenio. Que nos avisaran de que el ocio puede ser enriquecedor si nos dejamos llevar por el impulso de ser uno más entre la gente, mera nota de color en el paisaje.

En lugar de ansiar la meta, disfrutar de cada paso por el camino. Hacer bien lo que es bueno, y lo sabemos, y no hacer lo que no lo es, y también lo sabemos.

La desescalada – qué palabra más extraña e impropia de esta circunstancia – nos está trayendo no sé si una nueva normalidad, pero sí una nueva costumbre, la de esperar que llegue nuestro turno manteniendo la distancia de seguridad. Esto es nuevo. Por lo menos entre nosotros los andaluces. Que no nos gusta esperar, se nos nota ya en el habla, por ejemplo. Hablamos “ehcopeteaoh”, sin darle a la voz el respiro que necesita para marcarle el paso a cada sílaba. Y claro, hechos como estamos a hablar de prisa y corriendo, ¿de dónde sacamos paciencia hasta que los que llegaron primero compren la entrada en taquilla, cuando además está a punto de empezar la película? Seamos sinceros, no nos gustaba guardar cola. Ni nos gusta. En Cataluña, sin embargo, es otra cosa. Los catalanes demuestran su civismo siendo obedientes y en las colas, y algunos – menos mal que no muchos - ven en ello un argumento más para sus reivindicaciones políticas.

Sí, la pandemia nos trae esta anormalidad. En otros tiempos, decía mi amigo Casimiro Pernales – ilustre afinador de pianos – era emocionante viajar en autocar de Garrucha a Almería y apostar si iban a ser tres o cuatro las veces que teníamos que parar porque el motor tironeaba por la calentura y había que esperar hasta poder echarle agua; o se le estropeaba una bujía. Averías diversas que Gerónimo, el conductor, siempre con buena cara, arreglaba sin alterarse lo más mínimo. “Viajar hoy es aburrido porque es muy raro que el coche te deje tirado” – comentaba Casimiro.

Las colas de antes tenían encanto porque te daban la opción de entretenerte viendo las estrategias y los recursos de los impacientes. Ya de adolescente me di cuenta de que quienes más y mejor se colaban eran las mujeres. Una de ellas se ganó a pulso el sobrenombre con que a media voz, se avisaban los parroquianos de aquella charcutería de La Plaza: “ahí está La Sorda”. La Sorda se plantaba en primera línea y conseguía que la despacharan sin atender las quejas de los demás. Al salir, se detenía y mirando a los enojados se llevaba la mano a la oreja y preguntaba: “¿qué pasa?” Ni que decir tiene que oía perfectamente. Se iba, dejando una estela de asombro y de risas.

No, las colas ya no serán lo que eran. Venimos forzados a aprender a esperar. Y a añorar… mientras el mundo gira.