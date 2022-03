Ángel o demonio

Jorge Martínez alias Jorge Ilegal alias cantante de los Ilegales celebra algo editando un nuevo disco con todos sus amiguitos. El que no tenía amigos y ponía a caldo a todo dios siempre que podía ahora se rodea de heterodoxos, babosos y subproductos del mainstream. Loquillo (del que dijo en un concierto nosotros no hacemos canciones sobre cadillacs solitarios porque son una gilipollez), Dani Martin ¿? y el inefable Bunbury que se retira (por fin) para volver el año que viene como Miguel Ríos que se retiró hace la tira y luego hizo más discos y conciertos que antes de retirarse. Mención especial para niño de Elche, un complejo cantaor en tonos flamencoides. Niño de Elche se junta con todos los raros porque es un raro de narices. Religiosamente me trago todos los sábados su programa de Radio 3 Extrañas heterodoxias. Y me gusta. Hizo un disco con Los Planetas llamado Fuerza Nueva y ahora se junta con el ilegal que se las daba de fascista y misógino. Ahora va a dar charlas a las universidades habla de la guerra en programas de radio más extraños y heterodoxos como el del Pulpo a las 5 de la mañana, que sí, que lo oigo también. Y habla de la guerra y canta sobre la guerra, con Bunbury: Guerra excitante y prohibida, yo también quiero ser ministro de la muerte. Eso dice, literalmente. Pero ahora que Jorge Martínez va camino de ser un entrañable abuelete con boina (tiene 67 años el tío, sí, sí), y participa en eventos de beneficencia, ya podemos perdonarle todo. Que diga que la guerra es algo innato al ser humano y que nos despierta del letargo de flojera y fragilidad en el que abundamos, a pesar de que es terrible y también hace mucha pupa. La guerra es muy perra. Va moderando el lenguaje y las formas no como el buen vino sino como el buen retiro del buen salvaje en camino hacía la senilidad pastelera. El que dijo cuando cumplieron 20 años en su concierto de aniversario, somos tan chulos que solo invitamos a los que formaron parte de Ilegales, ahora invita a todas las marionetas del sistema (falta Alejandro Sanz) que se las dan de rockeros y que antes seguro que escupieron sobre el Jorge y sus compinches. Pero todavía hay margen para la esperanza, y aunque ha moderado mucho su discurso. es posible que todavía pueda componer buenas canciones y podamos leer declaraciones como las de Rasputín y su pene. Por ahora, me da pereza hasta descargarme "ilegalmente" tu disco.