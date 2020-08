Ángel de luz

Amaneció nublado; negros nubarrones cubrían un cielo ceniciento que inundaba de una luz inquietante la ciudad. Incluso el mar estaba turbio, y una sensación de ahogo le apretó el pecho. Era un día de verano, y sin embargo parecía como si el cielo se fuese a desplomar sobre la tierra ante su mirada atónita. Siempre disfrutó de las tormentas de verano, viendo caer sobre las sedientas calles la lluvia purificadora, que limpiaba el ambiente y hacía más nítido el horizonte. Sin embargo, esta vez era diferente, sentía una triste melancolía que le encogía el corazón, y la llenaba de desazón. Primero fueron los relámpagos, fugaces rayos de fuego que cruzaban el cielo de una punta a otra del mar, después el esperado trueno que hacía retumbar los cristales de las ventanas, abiertas de par en par. El viento se incrementó de repente, soplando con furia y entrando en el jardín en fuertes ráfagas, que tiraban a su paso todo cuanto se le ponía por delante. La lluvia no se hizo esperar, golpeaba con fuerza el toldo, los árboles, la techumbre de la casa, todo cuanto tocaba destilaba el agua a chorros, y pequeños riachuelos iban surcando la calle, mientras sus ojos la seguían hipnotizada. Por un momento pensó que todos los dioses del Olimpo estaban furiosos, tanto como ella: Zeus, Afrodita, Poseidón, Eolo…, ni uno solo de ellos se mantuvo indiferente a su dolor y a su rabia. En menos de un minuto la tormenta amainó, y pudo ver las nubes alejándose en la distancia, indiferentes a todo lo que a ella le bullía en la mente. Otro episodio más de la naturaleza, que se desarrolla ajeno a los avatares de los "reyes de la creación", pensó abatida. Y Dios creó al hombre…..! y que más??. Este ser diminuto y ególatra, que piensa que el universo gira a su alrededor, se diluye en él como una gota de agua en un inmenso océano, sin que se inmute un átomo. Bueno, sí se inmutan algunos átomos: los del desdichado que sufre, los de quienes le aman, y un poco más, en algunos casos excepcionales. La recordaba con su larga trenza, sus zapatillas de ballet, y su encanto de niña feliz, agarrada a su padre, en un vals infinito, que ya no acabará nunca. La recordará así, cuando aún no la había tocado la desdicha, cuando la vida era una promesa, cuando su padre la agarraba de la cintura, joven y sonriendo a la cámara, sin intuir siquiera, que un día sería el más hermoso recuerdo que de ellos conservase la persona que aún no los había conocido, que esa imagen de un instante único y sublime quedaría grabada en el corazón de la hija y la hermana que estaba por nacer. Cerró los ojos, el cielo se había despejado, y el sol había tomado su trono por la fuerza, desvaneciendo ese momento único, evocando una felicidad perdida. Los gritos de los niños en la piscina la devolvieron a la realidad, y un dolor acerado le traspasó el corazón de un extremo al otro.