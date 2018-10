Angelina jolie

Vaya por delante la premisa de que aunque la edad es una magnitud cuantitativa (se sabe su valor cierto), afortunadamente la madurez es totalmente cualitativa: ¿cómo medirla?. Podríamos usar el patrón "traje azul marino", "gesto adusto" (o sea, cara de que te deben y no te pagan), "aire de suficiencia". Nada. Ninguno sirve. Así que yo tengo mi propio patrón para medirla: MOLESTAR. Cuando uno molesta es porque, aunque vaya como se dice ahora "casual", ya es maduro: tiene juventud acumulada. En cuanto a la Jolie, me cae bien porque está involucrada en lo de ACNUR: trabaja para los refugiados. Además, me parece que la han ascendido a un buen cargo en la ONU. Por otra parte, llevo "un tiempito" (magnitud cuantitativa que usan en Cuba, pero que nunca se sabe cuánto es) dándole vueltas a lo de Economía 360º. Que no me entró por el ojo a la primera y que sigue sin entrarme.

Por contra, lo que si me entró a la primera es lo del Pacto Mundial de la ONU, que se ha revitalizado ahora con el nombre de Pacto Global y que fue anunciado por el entonces secretario general Kofi Annan en 1999, en el Foro de Davos, ése que tanto trabajo le da a los antidisturbios cuando se reune. Referente al mismo, dijo el anterior Secretario General de la ONU: "necesitamos empresas que adopten los valores y los principios que conectan las culturas a las personas en todo el mundo y que den un significado práctico a los mismos" y buena prueba de ello es que lo único que le piden a las empresas es que "operen de manera responsable integrando nuestros Diez Principios en sus estrategias y operaciones; tomen medidas innovadoras para lograr concretar las iniciativas de las Naciones Unidas, tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París; e inspiren a los demás a unirse al movimiento". Además, el trámite es solamente una carta y a ser posible un acuerdo del Consejo de Administración, y como hablamos de empresas, hay que hablar de coste: va en función de los beneficios, pero es irrisorio (para una empresa pequeña, mientras que para las del IBEX 35 es un pastizal. A pesar de ello se han incorporado el 80%).

Así que voy a molestar a un pariente directo mío "para que se apunte". Total, la cuota es pequeña y lo único necesario: una carta. Como me consta que es serio, seguro que cumple los diez mandamientos que hay que respetar y se encuentra agustito. Y si alguien se anima ahí tiene un buen foro para cumplir con la tan manida responsabilidad social de la empresa, que tampoco está para tirar cohetes.