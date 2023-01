Desde que me conozco, tengo dos ritos respetados todos los primeros de año: arrancar la primera hoja del almanaque y estrenar una agenda. Nunca lo he hecho antes de que finalice el año viejo. Pero esa labor requiere una aclaración: mientras que el almanaque lo miro y lo uso, la agenda ni la miro ni la uso. Hace muchos años que descarté poner orden cartesiano en mi vida, ya que, ni lo respetaba ni me resultaba útil. Lo que si he respetado siempre, son mis principios, quizás porque son pocos. Quizás porque una vez instaurados, me siento mal conmigo mismo, en caso de no respetarlos. Me encanta cumplir los compromisos y me encantan las personas que los cumplen. Si una persona incumple un compromiso, y ese incumplimiento me produce, o beneficio, me da "yuyo", porque igual puede saltarse otro incumplimiento, y darse la circunstancia de que el perjudicado sea yo. Por lo tanto, respeto a los compromisos. Y no son los políticos los más incumplidores, aunque no viene mal recordar la frase del Prof. Tierno Galván, cuando dijo que: "las promesas electorales son para no cumplirlas". Pasa igual en muchas profesiones cuyo ejercicio está ligado al acuerdo, al compromiso, tal y como ocurre en las empresas, donde te puedes encontrar empresarios de pro, cuya palabra, o sea, su compromiso vale, como oí por primera vez bastante joven, menos que la escritura de un bujío. Pruebas tengo de ello. Lo que ocurre es que a esos "ilustres empresarios", en realidad hay que llamarlos, como dijo "el Guerra", no el torero, sino el político, "tahúres del Misisipi" ¡Qué ingenio tenía! Así que de vida nueva, poco por no decir nada. Seguiremos viendo la misma clase política, con su mismo discurso o, como mucho, modificado solamente en las formas. Así mismo, seguiremos sin tener claras las cifras de las encuestas o las estadísticas, o como quieran llamar al número de parados, que no sé por qué con la de aparatos informáticos que tiene el gobierno, hay que ver el poco uso que le da a sus dichos aparatos. ¡Con lo bien que nos iría a todos si el gobierno manejara bien sus aparatos! Hay que ver la tranquilidad que eso proporcionaría a los miembros del gobierno. Un inciso: me acaba de venir a la cabeza una canción de Sabina sobre el diputado aquel al que su mujer "engañó" con algún miembro. Ese buen manejo de los aparatos informáticos del gobierno, también nos proporcionaría una información más clara sobre el número de posibles votantes en unas posibles elecciones, que algún día han de llegar. Y ese ejercicio sí que es para mí una encuesta, no como el caso anterior de los parados que, por mucho que me expliquen los estadísticos, para mí es un conteo en los ordenadores. Por otra parte, en cuanto al IPC o a la inflación subyacente, o a los problemas de "money, money, money", con tomar las muestras siempre de la misma forma, ya avanzaríamos algo en cuanto a la fiabilidad de los resultados: por lo menos serían comparables. O sea, siempre volvemos a lo de ¡seamos serios! A pesar de todo, ¡paz y felicidad para este 2023!