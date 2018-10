Es inédito y una anomalía que en Andalucía siga gobernando el PSOE tras 40 años de nefasta gestión", Casado dixit. Llevo años oyendo la misma cantinela del Partido Popular, especialmente cada vez que pierden el poder y se rebotan. Y es que no lo pueden evitar, lo llevan en su material genético, lo que podríamos llamar el " ADN del señorito".

Y es que ya van muchas veces de estereotipos insultantes por parte de estos ilustres representantes de la derecha más caciquil: Esperanza Aguirre con pitas- pitas, Ana Mato diciendo que los niños estudiaban en el suelo, Rafael Hernando comparando Andalucía con Etiopía, etc..

Y en esta pelea para ver quién es más de derechas, entra en el ring el líder de la otra derecha, la naranja, que también se apunta al carro del insulto y el agravio y nos dice que nos va a enseñar a pescar, no a dar el pescado.! Me hacen el favor de irse a pelear a otro lugar, Hernandez y Fernández ¡

En fin, lo primero sería no insultar. No somos de peor condición por no votarles a ustedes, como le contestó rápidamente la presidenta de la Junta.

Y, lo segundo, que poco listos son. Señores y señoras, si esa estrategia no les ha dado resultado en 40 años, no insistan. Me viene a la cabeza el dicho de la vereda y el tonto, ya saben, un tonto sigue la vereda, la vereda se acaba, y el tonto sigue.

Estos insultos y prejuicios contra Andalucía dejan en evidencia la falta de argumentos políticos del partido popular en Andalucía. ¿Anomalía es que los ciudadanos decidan libremente a quién votar? No, Sr Casado, a eso se llama democracia. Y que ustedes reiteradamente cada vez que no les votan insulten a los andaluces por no elegirles demuestra su desprecio hacia quienes no piensan como ustedes. Me surge una duda: ¿la anomalía es siempre por la no alternancia en un gobierno pero solo si es del PSOE? Porque, por ponerle un ejemplo, en Castilla y León viene gobernando el Partido popular desde hace 31 años consecutivos. ¿A eso como lo llama Sr Casado? ¿En esta comunidad también sería bueno la alternancia ? ¿Va a ir a Castilla y León a decirle a sus habitantes que llevan 31 años en una situación inédita y anómala?

Los andaluces, votan, entérese, como los Castellano-leoneses, a quienes quieren .

Yo tenía un pariente de quinto grado, mi tío Juan Tesoro, que era una persona inteligente, bondadosa y con un sentido del humor especial. Vivía fuera de Andalucía y siempre decía lo mismo: lo que mejor saben hacer los Andaluces, es votar. Pues eso. Que era muy listo.