Anticipo para pañales

Lo dijo una de Esquerra: primero la amnistía, después la autodeterminación y, en tercer lugar, “el bienestar de la ciudadanía”. Como de estas tres ‘carpetas’, que así las denominan, la segunda no acaba de cerrarse, a la ciudadanía, que le vayan dando. Pero, claro, una cosa es que la listas de espera sanitarias no paren allí de crecer, por ejemplo, y otra, muy distinta, que los recortes lleguen a los pañales de los mayores dependientes, a ésos que ya no controlan sus esfínteres y esperan (los que aún son conscientes) que alguien vaya pronto a cambiarles. Ya sé que en muchas residencias geriátricas españolas cuecen habas, y que se puede atentar contra la dignidad de nuestros mayores de muchas formas, no digamos en una pandemia, preguntemos a la Comunidad de Madrid; pero si en algún sitio un abuelo denuncia una comida mala y escasa, el gobernante de turno al menos nos cuenta la milonga de que se trata de “un hecho puntual que se va a corregir”. En cambio, en Cataluña el Govern tiene el cuajo de reconocer los recortes y achacarlos al “déficit fiscal”. ¡Manda collons! Aunque matiza que racionalizar los pañales no es una obligación, sino una “recomendación”. ¡Ah, bueno! Jordi Pujol le ha dicho a Puigdemont que no se deje engañar por Sánchez y que “la economía es muy importante, las infraestructuras son muy importantes, el modelo social es muy importante… pero hay una cosa única que es la identidad de Cataluña”. Si un anciano de una residencia extremeña se tira horas y horas sin que le limpien, pues que sus familiares reclamen; pero si es un yayo de un geriátrico barcelonés, lo prioritario es que conserve la identidad catalana y, si carece de ella, ya tarda en sentirla y exigir la independencia. Voy a decirlo en catalán, que no suena tan escatológico: ‘Amb la merda al cul però molts identitaris’, ese es el lema que el Govern podría ‘recomendar’. Mientras tanto, como Junts ha cifrado en 450.000 millones la “deuda histórica” del Estado con Cataluña, habría que adelantarles algo, ochocientos mil euros, para que compren pañales. Siempre que no se los gasten en embajadas, visitas al Kremlin, campañas de promoción del catalán en la UE, como acaban de hacer, que no hay allí otras preocupaciones, y demás vicios identitarios.