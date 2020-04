¿Apartheid sanitario?

Es posible que se cree un pasaporte "COVID-19" para que la gente pueda moverse libremente, acreditando su inmunidad. Eso tiene una contrapartida, y es el aislamiento y agrupamiento de quien está contagiado, ya sea sintomático o asintomático.

Por otro lado están las denominadas "arcas de Noé", a donde parece que enviarían a estas personas, alejándolas de la sociedad. ¿No nos estamos encontrando ante un ataque frontal a los valores y libertades sobre los que hemos fundado nuestra sociedad? ¿no es una contradicción que en la Europa del siglo XXI se quieran conculcar los derechos de alguien que no ha cometido delito alguno?

Si se acredita la inmunidad de un grupo de población, al resto se le cierran las puertas sociales y laborales. Corremos el riesgo de establecer un régimen socio-sanitario que establecería diferencias entre los inmunes y los que no lo son. Desposeeríamos a los enfermos y a los no inmunes de sus derechos civiles. No entiendo como se puede incluso llegar a plantear algo así. ¿Qué vendrá después? ¿supresión del derecho al voto? ¿exclusión de la función pública? Sería la conculcación de derechos a las personas en riesgo por COVID-19, y es la estigmatización social por algo que no es culpa suya. Corremos el riesgo de generar un subgrupo que solo se podrá relacionar con normalidad entre sí, arriesgándonos a que sean vistos como peligrosos por el resto de la población. Lejos de traer consenso social para salir de esta dramática situación, donde necesitaremos todas las manos y todas las mentes para avanzar, acabaremos dividiendo a nuestro país con criterios que golpean en la línea de flotación moral de occidente. Me identifico con una posición distinta ante el "día después" del confinamiento. Debe pesar más la concienciación de la población ante la pandemia, enseñar a protegerse y a tratar con los demás para evitar contagios que desarrollen el virus en ellos o en los demás. Es decir, minimizar el riesgo aprendiendo a convivir con nuestra nueva realidad. Luchar contra el COVID-19 con el arma de la prevención en nuestras manos.

También es necesario, en lugar de encerrar a personas como si fuesen "agentes peligrosos", dotar de EPIs, mascarillas FFP2, geles hidroalcohólicos y todo lo necesario a aquellos que combaten contra esta pandemia. El virus no puede robarnos nuestra seña de identidad como sociedad: los derechos individuales.