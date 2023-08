Apocalíptica España

Entre las informaciones aparecidas en los medios de comunicación y redes sociales, que no son “Fake News” nos encontramos : “1155 agresores sexuales beneficiados por la Ley del solo sí es sí”; “Condonar deuda no es reformar el sistema de financiación, es cambiar dinero por votos”; “Los independentistas marcan el precio de la investidura de Sánchez” que dice “sí a todo”; “la precariedad de los datos de empleo en el tercer peor mes de julio desde 2012 y subraya la pérdida de autónomos y empresas con Sánchez”; “Facilitar la investidura de quien ha perdido las elecciones”; “Falso dumping fiscal”; etcétera. Todo un apocalíptico camino en el que no solo se hunde España, nos hundimos nosotros.

La cuestión es «la capacidad de Sánchez de ceder y vender a todos» con tal de seguir en la Presidencia del Gobierno de España. «Tiene ventaja competitiva porque no tiene una sola convicción», salvo beneficiar al margen del Derecho Constitucional al BNG, PNV, Junts, ERC y Bildu para destruir en el más breve espacio de tiempo la unidad territorial de España. Incluso, tras la institucional e infausta visita “privada” al país vecino, flaco favor le hemos hecho, no solo al Sáhara, sino a Ceuta, Melilla, Islas Canarias, inclusive, a la Isla de Alborán.

Las Elecciones Generales han demostrado lo que es la mentira compulsiva en la política, faltando sin ética alguna y nula moral a las palabras y promesas. Todo es una entelequia y el mayor enredo en los últimos 45 años. Ya lo dijo en una entrevista a la carta, que él no mentía ya que no intentaba engañar a nadie, sino que sólo cambiaba de opinión según las circunstancias, y lo que en realidad estaba promulgando, prietas las filas, como si fuese presidente de una conjeturada III República, que para seguir progresando falsamente se hace necesario darle al separatismo un mayor espacio de gobernanza parlamentaria y gestión pública.

Ahora resulta, ver para creer, que el BNG, PNV, Junts, ERC, Bildu y asimilados en analogía política han sido los que han cooperado con histórica legitimidad al crecimiento de la España democrática, siendo estos los únicos que actualmente se encuentran por elevación etérea marxista dentro del Sistema constitucional, cuando lo único que conciben en su sino, quebrar la legalidad, practicando con sagaces estrategias, que otras opciones políticas del centro y la derecha con embaucadoras expresiones provocadoras de “neofascistas” y “ultraderecha” se les deje en el rescoldo de las tibiezas. Paz y Bien.