Aprendiz de todo, y...

El hecho de que una persona tome una decisión en base a sus gustos, apetencias, razonamientos, vivencias, y demás predicados que configuran su forma de ser, de pensar y de actuar, ni significa que esté en lo cierto, ni que sea la mejor decisión, pero tampoco significa que esté equivocado, ni significa que de los razonamientos que él elaboró en su momento, no se puedan inferir (que dicen los estadísticos) razonamientos más generalistas respecto de esas cuestiones. Digo esto porque yo tomé mi decisión de estudiar química con 14 años, en base a que me gustaban las matemáticas, la física y la química. Las matemáticas porque eran "entretenidas", la física porque era "útil" y la química porque era lo "divertido". Y la vida me ha reafirmado en mi decisión: sigo sin tener idea de ninguna de las tres ciencias, pero cada día me gustan más y estoy más convencido de mis valoraciones.

Desde hace un buen puñado de años me gusta cada vez más lo pequeño y lo interrelacionado: en lo micro hay menos contaminación que en lo macro y si extrapolas bien, lo que funciona de chico, suele funcionar de grande; más o menos como los hijos y los árboles, que hay que cuidarlos desde que nacen y durante toda la vida. Ahora me he encontrado con dos noticias curiosas y que lo cierto es que dan mucho de sí. La primera es que el grafeno sirve para tintar el pelo, tal y como dice la revista Investigación y Ciencia que han hecho en USA mezclando grafeno en agua con azúcar (quitosano) y demostrando que esto se enrolla en los cabellos: una buena noticia para los políticos, que son los únicos hombres que tienen la barba blanca y el pelo de la cabeza negro como "los empavonados bucles" del Camborio que cantaba García Lorca. La segunda, de la misma revista, es que a estas alturas, y por si fuéramos pocos, se estudian nuevos depredadores de los mares. Con dos características: la primera es que son auténticos gigantes comparados con el fitoplancton: 7 veces más grandes, pero eso sí, hay que poner 50 en fila ¿se puede decir india? para completar 1 milímetro: ¡toma ya gigantes!. Estos son Mexodinium, que son mixotróficos: hacen la fotosíntesis como las plantas y cazan como animales. Pero luego están los Dinophysys, que les clavan un arpón que llevan sujeto por un tubo y con el mismo les chupan todo lo de dentro. A todos estos "bichos" los consideraban aprendices de todo y ....., hasta que se han dado cuenta de que casi todo el plancton unicelular funciona así Y ahora viene lo bueno: influyen en el número de larvas de peces que sobreviven y también en el cambio climático. ¡Como para reírse de ellos!